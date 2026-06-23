Otkriveno je kome će pripasti milijuni funti imovine tragično preminulog pjevača

Mjesecima nakon tragične smrti Liama Paynea, britanski mediji objavili su nove detalje o njegovoj milijunskoj ostavini koja je napokon dobila svoj epilog.

Gotovo godinu i osam mjeseci nakon tragične smrti Liama Paynea otkriveni su novi detalji o njegovoj pozamašnoj ostavini.

Britanski mediji pišu kako će njegov devetogodišnji sin Bear naslijediti pravo bogatstvo nakon što je objavljeno da je pjevačeva bivša partnerica Cheryl Cole preuzela kontrolu nad ostavinom vrijednom 24 milijuna funti (27,6 milijuna eura).

Liam Payne - 2 Foto: Profimedia

Podsjetimo, bivši član One Directiona preminuo je 16. listopada 2024. godine nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu. Imao je samo 31 godinu.

Nakon njegove smrti pojavile su se informacije da je Payne preminuo bez oporuke, a sada britanski mediji navode kako je pitanje njegove imovine konačno riješeno. Prema pisanju The Suna, iza sebe je ostavio 28,6 milijuna funti, dok je nakon podmirenja svih troškova i dugova ostalo nešto više od 24,2 milijuna funti.

Pogledaji ovo Celebrity Novi obrat u slučaju nestale žene koji prati cijela Amerika: Obitelj je dobila uznemirujuću poruku?

Sud je za upravljanje njegovom ostavinom imenovao Cheryl Cole i odvjetnika Richarda Braya. Prema navodima Daily Maila, Bear bi trebao naslijediti kompletnu očevu imovinu, a procjenjuje se da je riječ o čak 21 milijunu funti.

"Dokumenti podneseni Visokom sudu pokazuju kako se Liamova ostavina može odmah koristiti za potrebe Beara Greyja Paynea", navodi Daily Mail, koji tvrdi da se iznos temelji na novim procjenama vrijednosti pjevačeva bogatstva.

Liam Payne - 3 Foto: Profimedia

Britanski mediji ranije su pisali kako Cheryl planira organizirati nasljedstvo kroz posebne zaklade kako bi osigurala financijsku budućnost njihova sina.

Iako je Liam u trenutku smrti bio u vezi s influencericom Kate Cassidy, njih dvoje nisu bili u braku niti u registriranoj izvanbračnoj zajednici. Zbog toga Cassidy, prema britanskim zakonima o nasljeđivanju, vjerojatno neće imati pravo na dio njegove imovine.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput pobjegla na mini godišnji, odabrala je ljetnu destinaciju s razuzdanim feštama

Izvori bliski Cheryl, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 30 milijuna funti, ističu kako će ona učiniti sve što je potrebno kako bi zaštitila interes svog sina.

"To je mala utjeha u cijeloj tragediji, ali Bearu nikada ništa neće nedostajati. Barem će on imati koristi od toga", rekao je jedan izvor za Daily Mail, dodajući kako je Liam bio iznimno posvećen sinu i uvijek želio osigurati njegovu financijsku budućnost.

Ljubavna priča Cheryl i Liama započela je još tijekom njegovih tinejdžerskih dana. Upoznali su se kada se Payne kao 14-godišnjak prijavio na talent show X Factor, u kojem je tada 25-godišnja Cheryl, članica grupe Girls Aloud, bila jedna od sutkinja.

Liam Payne - 1 Foto: Profimedia

Dvije godine kasnije ponovno ga je gledala na pozornici istog showa, a upravo je iz te sezone nastao One Direction – jedan od najuspješnijih boy bendova svih vremena, koji su uz Paynea činili Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson i Zayn Malik.

Pogledaji ovo Celebrity Senidah o novcu koji je stekla i situaciji iz djetinjstva koja joj se urezala u pamćenje

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Isplivali novi detalji smrti zvijezde turske serije, obitelj traži dodatnu istragu

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Isklesani Rakitić sa zgodnom suprugom plovi Jadranom na Barbie brodu, fotke su hit!