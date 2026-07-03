Nina Badrić posvetila dirljivo priznanje Modriću: ''Dok drugi broje golove, Luka...''

Pjevačica Nina Badrić dirljivom je objavom odala priznanje Luki Modriću te emotivnim riječima još jednom istaknula zašto hrvatskog kapetana smatra posebnim, ne samo kao nogometaša nego i kao čovjeka.

Pjevačica Nina Badrić podijelila je na društvenim mrežama fotografiju s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije Lukom Modrićem te mu uputila emotivne riječi koje su oduševile njezine pratitelje.

Na fotografiji Nina i Luka poziraju zagrljeni i nasmijani, a uz objavu je pjevačica istaknula koliko cijeni njegovu veličinu, ne samo kao sportaša, već i kao čovjeka.

"Nije lako postati najbolji na svijetu. I biti legenda za života. Još teže se na prvom mjestu održati čitavu karijeru. A najteže je kroz sve najveće uspjehe ostati onaj isti skromni dječak iskrenog osmijeha. Dok drugi broje golove, Luka Modrić ostavlja trag u srcima. Maestro, kapa dolje i hvala ti za sve", napisala je Nina.

Fotografija koju je objavila nije nova, već je nastala u lipnju prošle godine na krštenju kćerkice Lune nogometaša Matea Kovačića i njegove supruge Izabel, kojem je prisustvovala i Nina Badrić. Na svečanosti su bili okupljeni članovi obitelji i bliski prijatelji, među kojima su bili i Luka Modrić sa suprugom Vanjom.

Nina je i tada javno govorila o tome koliko cijeni Luku Modrića i Matea Kovačića, otkrivši nepoznatu informaciju o njima. Više saznajte OVDJE.

Najnovija objava ponovno je izazvala brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su se složili da je Nina u nekoliko rečenica sažela ono zbog čega Modrića mnogi smatraju ne samo jednim od najvećih nogometaša svih vremena, nego i velikim čovjekom.

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