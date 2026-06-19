Nina Badrić objavila svoju najintimniju baladu!

„Čuvam njen dom“, jedna je od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama albuma.
Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas.
”Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muskarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Govori o moralnoj borbi unutar sebe i odricanju od vlastite sreće" - objasnila je Nina značenje pjesme koja je nakon izlaska na albumu Moji ljudi zaintrigirala publiku svojom tematikom.
Pjesmu je napisala Nina Badrić, a aranžman Miro Buljan.
Spot je snimljen na čarobnim lokacijama stancije Meneghetti u srcu Istre a režiju potpisuje Sandra Mihaljević.
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