Emotivna priča iza pobjedničke pjesme Marka Vukesa ''Pamtim''

Pjevač i kantautor Marko Vukes ostvario je izniman uspjeh na jednim od najvećih regionalnih glazbenih festivala, ''Biser Jadrana 2026.'', održanom 18. srpnja na ljetnoj pozornici u Tivtu. Pred izuzetno jakom konkurencijom izvođača i autora iz cijele regije, Vukes je osvojio prestižnu nagradu ''Biser'' za najbolju glazbu za svoju novu skladbu ''Pamtim''.

Na ovogodišnji natječaj festivala pristigle su čak 164 skladbe iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije, a stručni žiri odabrao je svega 25 finalnih pjesama. Veliko priznanje struke Marko Vukes doživljava kao jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj dosadašnjoj karijeri: ''Osjećaj je bio nevjerojatan, pogotovo kada znate da tu večer uz vas stoje velika glazbena imena u cijeloj regiji i da dobijete ovakvo priznanje kao najbolji autor glazbe u cijeloj regiji. To je izuzetna čast. Usudim se reći da mi je ovo najdraža nagrada dosad u mom djelovanju otkako se bavim glazbom. Hvala žiriju koji je prepoznao ovu pjesmu i što su baš mene odabrali kao najboljeg među najboljima. To je stvarno velika čast za mene, malenog autora iz Hrvatske, iz Zagorja. Mislim da sam prvi Zagorec koji je dobio ovakvo priznanje u cijeloj regiji. To je stvarno veliko priznanje, ali i odgovornost – ne samo za mene, nego i za moje Zagorje koje ima jako puno skrivenih glazbenih talenata. Možda sam baš ja dao put i ohrabrio mlade autore da se više prijavljuju na ovakve izuzetne i veoma jake regionalne glazbene festivale'', izjavio je emotivni Vukes nakon dodjele nagrada.

Uz visoke ocjene stručnog žirija, pjesma je u kratkom roku osvojila i srca slušatelja. Iz svih krajeva regije već pristižu sjajni komentari i poruke podrške publike koja je baladu ''Pamtim'' zavoljela već na prvo slušanje, potvrđujući da je iskrena emocija pronašla svoj put do slušatelja.

Pjesma ''Pamtim'' nosi duboku osobnu priču i nastala je sasvim spontano prije pet godina: ''Pjesma je nastala jedne večeri dok sam sjedio u fotelji i htio na papir staviti svoj put s Nevenom, kako je sve počelo. Zahvalan sam Bogu što mi se prvi put dogodilo da mi je, dok sam pisao tekst, u glavi odmah išla i melodija sama po sebi. Pjesma je nastala u samo nekoliko minuta – početak, sredina i kraj. Već tada sam je vidio na velikoj pozornici kao veliku festivalsku pjesmu i znao sam tko će točno pratiti ritam, aranžman i osjećaj ove balade koja mi mnogo znači'', otkrio je Marko.

Nakon premijerne izvedbe u Tivtu na festivalskoj pozornici, pjesma ''Pamtim'' od danas, kreće u radijsko emitiranje…

U završnoj fazi pripreme je i videospot koji će uskoro biti predstavljen, a do tada svi oni koji su propustili uživo pogledati festival, snimku će moći pogledati 26.07., 21:05h na CMC i Jugoton TV.

Pjesmu 'Pamtim' možete poslušati i na digitalnim servisima.