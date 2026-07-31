Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja

Poznati pjevač uživa u zasluženom odmoru, a fotografije koje je objavio otkrile su kako obitelj Čagalj provodi ljetne dane.

Ljetni odmor Joška Čaglja Jole u punom je jeku, a pjevač slobodne dane koristi za ono što najviše voli – druženje sa svojom obitelji. Dijelom njihove morske avanture pohvalio se i na društvenim mrežama, gdje je pokazao kako izgledaju trenuci provedeni na luksuznoj jahti.

Obitelj Čagalj Foto: Instagram

Na fotografiji koju je objavio Jole pozira sa svojom najstarijom kćeri Emom. Snimljeni u odrazu stakla jahte tijekom plovidbe, oboje su nasmijani i rukom pokazuju znak mira, a objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja.

Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram

No Ema je otkrila i nešto više od samog zajedničkog selfija. U pričama na Instagramu podijelila je nekoliko prizora s obiteljskog odmora, među kojima se istaknula fotografija snimljena na pramcu jahte, uz more i sunčano vrijeme.

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Posebno se izdvojio i kadar na kojem pozira sa sestrom Ivom i majkom Anom Čagalj. Njih tri odabrale su skladne ljetne modne kombinacije, a pratitelji su primijetili i koliko si međusobno nalikuju.

Obitelj Čagalj Foto: Instagram

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Podsjetimo, Ema je prije obiteljskog odmora dio ljeta provela u španjolskoj Marbelli. Ondje je uživala u romantičnom putovanju sa svojim dečkom, nogometašem Dinama Noom Mikićem, s kojim je također podijelila nekoliko fotografija koje su privukle veliku pozornost na društvenim mrežama. Više o njihovu putovanju pročitajte OVDJE.

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