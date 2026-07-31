Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja

Poznati pjevač uživa u zasluženom odmoru, a fotografije koje je objavio otkrile su kako obitelj Čagalj provodi ljetne dane.
Ljetni odmor Joška Čaglja Jole u punom je jeku, a pjevač slobodne dane koristi za ono što najviše voli – druženje sa svojom obitelji. Dijelom njihove morske avanture pohvalio se i na društvenim mrežama, gdje je pokazao kako izgledaju trenuci provedeni na luksuznoj jahti.3 vijesti o kojima se priča Oštra kritika! Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš'' vijest podijelila supruga Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu podržala ga Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
Obitelj Čagalj Foto: Instagram
Na fotografiji koju je objavio Jole pozira sa svojom najstarijom kćeri Emom. Snimljeni u odrazu stakla jahte tijekom plovidbe, oboje su nasmijani i rukom pokazuju znak mira, a objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja.
Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram
No Ema je otkrila i nešto više od samog zajedničkog selfija. U pričama na Instagramu podijelila je nekoliko prizora s obiteljskog odmora, među kojima se istaknula fotografija snimljena na pramcu jahte, uz more i sunčano vrijeme.
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova top-liniju i badić pokušala je sakriti ispod komada koji je hit svakog ljeta
Posebno se izdvojio i kadar na kojem pozira sa sestrom Ivom i majkom Anom Čagalj. Njih tri odabrale su skladne ljetne modne kombinacije, a pratitelji su primijetili i koliko si međusobno nalikuju.
Obitelj Čagalj Foto: Instagram
Galerija 13 13 13 13 13
Podsjetimo, Ema je prije obiteljskog odmora dio ljeta provela u španjolskoj Marbelli. Ondje je uživala u romantičnom putovanju sa svojim dečkom, nogometašem Dinama Noom Mikićem, s kojim je također podijelila nekoliko fotografija koje su privukle veliku pozornost na društvenim mrežama. Više o njihovu putovanju pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je mlada Sinjanka kojoj je Jacques Houdek kritizirao pjevanje na izvedbu Oliverove pjesme?
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zvijezda kultnih serija se prepolovila! Mi je na prvu nismo prepoznali