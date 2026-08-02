Preminula zvijezda kultne "Obitelji Soprano", njegova uloga zauvijek je obilježila televizijsku povijest

Vincent Pastore, nezaboravni Big Pussy iz kultne serije Obitelj Soprano, preminuo je u 80. godini života. Tijelo glumca pronađeno je u njegovu stanu u Bronxu, a prema navodima američkih medija, umro je prirodnom smrću.

Vincent Pastore, američki glumac kojeg će publika zauvijek pamtiti po ulozi mafijaša Salvatorea "Big Pussyja" Bonpensiera u kultnoj seriji Obitelj Soprano (The Sopranos), preminuo je u 81. godini života, piše Daily Mail.

Njegovo tijelo pronašao je susjed u stanu u njujorškom Bronxu nakon što se glumac nekoliko dana nije javljao. Isprva je pokrenuta istraga o okolnostima smrti, no američki mediji, pozivajući se na izvore bliske slučaju, navode da je Pastore preminuo prirodnom smrću.

Vincent Pastore Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Pastore je bio jedan od najprepoznatljivijih glumaca u seriji Obitelj Soprano, u kojoj je utjelovio Tonyjeva bliskog prijatelja i člana mafijaške organizacije Salvatorea "Big Pussyja" Bonpensiera. Njegov lik obilježio je prve dvije sezone serije, a posebno je ostao zapamćen po dramatičnoj priči o mafijašu koji potajno surađuje s FBI-em. Kada njegova izdaja bude otkrivena, ubijaju ga Tony Soprano, Silvio Dante i Paulie Walnuts, u jednoj od najupečatljivijih scena cijele serije.

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Rođen 1946. godine u Bronxu u talijansko-američkoj obitelji, Pastore je odrastao u gradu New Rochelle u saveznoj državi New York. Kasnije je često isticao kako, unatoč uvjerenju mnogih gledatelja, nije odrastao među kriminalcima, već u tradicionalnoj talijansko-američkoj obitelji.

Vincent Pastore Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prije nego što se posvetio glumi služio je u američkoj ratnoj mornarici tijekom Vijetnamskog rata, a potom je godinama vodio barove i noćne klubove. Iako je diplomirao glumu na Sveučilištu Pace, ozbiljno se glumačkom karijerom počeo baviti tek krajem 1980-ih. U tome su mu, kako je kasnije pričao, pomogla braća Kevin i Matt Dillon, koje je upoznao dok je radio kao vozač limuzine u New Yorku.

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Karijeru je gradio manjim ulogama u filmovima o mafiji poput Dobri momci (GoodFellas) i Carlitov način (Carlito's Way), a veliki iskorak ostvario je 1996. godine u HBO-ovu filmu Gotti, gdje je glumio stvarnog mafijaša Angela "Quack Quack" Ruggiera. Upravo je tu ulogu kasnije nazivao prekretnicom koja mu je otvorila vrata serije Obitelj Soprano.

Vincent Pastore Foto: Courtesy HBO / Zuma Press / Profimedia

Godinama nakon emitiranja serije otkrio je i jednu zanimljivost sa snimanja. Ispričao je kako scena u kojoj Tony Soprano pretresa Big Pussyja tražeći prislušni uređaj nije bila u potpunosti planirana. James Gandolfini, koji je glumio Tonyja, spontano ga je tijekom snimanja počeo grubo pretraživati, a Pastore nije znao da će to učiniti, što je sceni dalo dodatnu autentičnost.

Nakon Gandolfinijeve smrti 2013. godine Pastore je javno branio svog kolegu od kritika koje su se pojavile u dokumentarcu Wise Guy: David Chase and the Sopranos. Isticao je da je Gandolfini godinama nosio golemi teret glavne uloge te smatrao da bez njega kultne serije nikada ne bi bilo.

Osim po Obitelji Soprano, Pastore je ostavio trag i u brojnim drugim projektima. Gostovao je u serijama Zakon i red, Blue Bloods, Hawaii Five-0, General Hospital i Yellowjackets, posudio glas u animiranom filmu Shark Tale, glumio u filmu Mickey Blue Eyes s Hughom Grantom te nastupao na Broadwayu u mjuziklima Chicago i Bullets over Broadway.

Tijekom rada na potonjem mjuziklu dijagnosticiran mu je rak prostate, no nije prekidao probe ni predstave te je nakon liječenja uspješno pobijedio bolest.

Posljednjih godina vodio je vlastitu kazališnu družinu u kojoj je često surađivao s kolegama iz Obitelji Soprano, producirajući nekoliko predstava godišnje.

Iza sebe je ostavio kćer Renee, koju je dobio u braku s bivšom suprugom Nancy Berke.

Od Pastorea su se emotivnim porukama oprostili brojni kolege. Edie Falco, koja je u seriji glumila Carmelu Soprano, njegovu je smrt nazvala strašnim i potpuno neočekivanim gubitkom, prisjetivši se da je "Vinnie uvijek bio pun života".

Michael Imperioli, koji je utjelovio Christophera Moltisantija, na društvenim je mrežama objavio njihovu zajedničku fotografiju i napisao kako je izgubio dragog prijatelja i suradnika, istaknuvši da će ga pamtiti kao čovjeka velikog srca koji je neizmjerno volio svoju obitelj i prijatelje.

Počast su mu odali i Lorraine Bracco te Dominic Chianese, dok je njegov dugogodišnji menadžer Robert Attermann poručio da će Vincent Pastore ostati zapamćen ne samo po nezaboravnim ulogama, nego i po dobroti, velikodušnosti i toplini koju je pokazivao prema svima koje je susretao.

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