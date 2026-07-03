Pukla ljubav? Pojavila su se šuškanja o vezi sina bivšeg Hajdukova predsjednika i nekadašnje pornoglumice

Ljubavna priča Antonija Jakobušića i bivše španjolske zvijezde filmova za odrasle Alexe Tomas, zbog koje se preselila u Dubrovnik navodno je došla kraju.

Veza Antonija Jakobušića i Alexe Tomas, koja je mjesecima privlačila pozornost javnosti, navodno je završila.

Kako piše Slobodna Dalmacija, posljednjih tjedana u Dubrovniku sve su glasnija nagađanja da su Antonio Jakobušić i bivša španjolska zvijezda filmova za odrasle Alexa Tomas prekinuli.

Antonio Jakobušić i Alexa Tomas Foto: Instagram

Antonio Jakobušić i Alexa Tomas Foto: Instagram

Svoju vezu dugo nisu javno komentirali, a u početku su je i skrivali od javnosti, a nakon što je njihova romansa dospjela u medije počeli su na društvenim mrežama dijeliti zajedničke trenutke. Pratitelji su mogli vidjeti njihove vožnje motorom, zajedničke treninge u teretani i izlete u prirodu.

Alexa Tomas - 3 Foto: Instagram

Alexa Tomas - 2 Foto: Instagram

No, posljednjih mjeseci situacija se, čini se, promijenila. Zajedničkih fotografija više nema, Alexa nastavlja objavljivati svoje atraktivne fotografije, dok Antonio na svom profilu dijeli sadržaj posvećen motociklima i svojim hobijima. Osim toga, prema pisanju više si ne ostavljaju komentare ni lajkove na Instagramu, iako se i dalje međusobno prate. Ipak, Alexa još nije obrisala fotografije iz svibnja na kojima pozira na njegovom motoru.

Antonio Jakobušić - 2 Foto: Instagram

Antonio Jakobušić - 1 Foto: Instagram

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Na upit o navodnom prekidu Antonio Jakobušić za Slobodnu Dalmaciju kratko je odgovorio da nema komentara. Alexa Tomas, koju su kontaktirali putem e-maila, nije željela govoriti o privatnom životu ni o vezi zbog koje se iz Španjolske preselila u Dubrovnik.

Njihova je ljubavna priča u javnost dospjela krajem 2024. godine, kada su ih Dubrovčani počeli viđati zajedno u šetnjama gradom te u lokalnim restoranima i kafićima. Nedugo nakon preseljenja u Hrvatsku Alexa je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu u kojoj je dala naslutiti koliko joj znači novo životno poglavlje.

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"Kako se život može promijeniti kada vjeruješ u pravi trenutak. Postoje stvari koje počinju imati smisla tek kada si točno tamo gdje trebaš biti, okružen pravom energijom. Ponekad riječi nisu potrebne jer srce točno zna što osjeća, a u ovom trenutku sve se čini na svom mjestu", napisala je tada.

Alexa Tomas - 2 Foto: Instagram

Alexa Tomas - 1 Foto: Instagram

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Prije ulaska u industriju filmova za odrasle Alexa Tomas navodno je radila kao vozačica školskog autobusa, dok je Antonio Jakobušić poznat kao veliki zaljubljenik u motocikle, fitness, jogu i pripremu kave.

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