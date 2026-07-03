Pukla ljubav? Pojavila su se šuškanja o vezi sina bivšeg Hajdukova predsjednika i nekadašnje pornoglumice

Ljubavna priča Antonija Jakobušića i bivše španjolske zvijezde filmova za odrasle Alexe Tomas, zbog koje se preselila u Dubrovnik navodno je došla kraju.
Veza Antonija Jakobušića i Alexe Tomas, koja je mjesecima privlačila pozornost javnosti, navodno je završila.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora'' kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom
Kako piše Slobodna Dalmacija, posljednjih tjedana u Dubrovniku sve su glasnija nagađanja da su Antonio Jakobušić i bivša španjolska zvijezda filmova za odrasle Alexa Tomas prekinuli.
Antonio Jakobušić i Alexa Tomas Foto: Instagram
Antonio Jakobušić i Alexa Tomas Foto: Instagram
Svoju vezu dugo nisu javno komentirali, a u početku su je i skrivali od javnosti, a nakon što je njihova romansa dospjela u medije počeli su na društvenim mrežama dijeliti zajedničke trenutke. Pratitelji su mogli vidjeti njihove vožnje motorom, zajedničke treninge u teretani i izlete u prirodu.
Alexa Tomas - 3 Foto: Instagram
Alexa Tomas - 2 Foto: Instagram
No, posljednjih mjeseci situacija se, čini se, promijenila. Zajedničkih fotografija više nema, Alexa nastavlja objavljivati svoje atraktivne fotografije, dok Antonio na svom profilu dijeli sadržaj posvećen motociklima i svojim hobijima. Osim toga, prema pisanju više si ne ostavljaju komentare ni lajkove na Instagramu, iako se i dalje međusobno prate. Ipak, Alexa još nije obrisala fotografije iz svibnja na kojima pozira na njegovom motoru.
Antonio Jakobušić - 2 Foto: Instagram
Antonio Jakobušić - 1 Foto: Instagram
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Na upit o navodnom prekidu Antonio Jakobušić za Slobodnu Dalmaciju kratko je odgovorio da nema komentara. Alexa Tomas, koju su kontaktirali putem e-maila, nije željela govoriti o privatnom životu ni o vezi zbog koje se iz Španjolske preselila u Dubrovnik.
Njihova je ljubavna priča u javnost dospjela krajem 2024. godine, kada su ih Dubrovčani počeli viđati zajedno u šetnjama gradom te u lokalnim restoranima i kafićima. Nedugo nakon preseljenja u Hrvatsku Alexa je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu u kojoj je dala naslutiti koliko joj znači novo životno poglavlje.
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"Kako se život može promijeniti kada vjeruješ u pravi trenutak. Postoje stvari koje počinju imati smisla tek kada si točno tamo gdje trebaš biti, okružen pravom energijom. Ponekad riječi nisu potrebne jer srce točno zna što osjeća, a u ovom trenutku sve se čini na svom mjestu", napisala je tada.
Alexa Tomas - 2 Foto: Instagram
Alexa Tomas - 1 Foto: Instagram
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Prije ulaska u industriju filmova za odrasle Alexa Tomas navodno je radila kao vozačica školskog autobusa, dok je Antonio Jakobušić poznat kao veliki zaljubljenik u motocikle, fitness, jogu i pripremu kave.
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