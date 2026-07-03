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zgodna žena

Severina zablistala u bijelom kompletiću: Goli trbuh i topić ukrali svu pažnju

Piše J. C., Danas @ 21:57 Celebrity komentari
Severina - 3 Severina - 3 Foto: Instagram

Ljetni prizori iz Provanse bili su savršena kulisa za Severinino novo modno izdanje, a njezin bijeli kompletić i isklesana figura odmah su postali glavna tema među pratiteljima.

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