Severina zablistala u bijelom kompletiću: Goli trbuh i topić ukrali svu pažnju

Ljetni prizori iz Provanse bili su savršena kulisa za Severinino novo modno izdanje, a njezin bijeli kompletić i isklesana figura odmah su postali glavna tema među pratiteljima.

Severina je ponovno oduševila pratitelje na Instagramu objavom fotografija iz Provanse, gdje je pozirala u elegantnom bijelom kompletiću koji je savršeno naglasio njezinu vitku figuru i ravan trbuh.

Pjevačica je odabrala dvodijelnu bijelu kombinaciju – gornji dio dugih rukava s dubokim izrezom i dugu lepršavu suknju visokog struka. Stajling je upotpunila uskim sunčanim naočalama, smeđom torbicom i ravnim sandalama, dok je raspuštena kosa dodatno zaokružila njezin ležeran ljetni izgled.

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Fotografije su nastale ispred spektakularnih prizora slikovitog mjesta Gordes te u blizini polja lavande i povijesne opatije u Provansi, a Severina je uz objavu kratko napisala:

"Upoznajte Provansu, kao stvorenu za romansu (bez obzira što je bilo plus 40)."

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

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