Severina zablistala u bijelom kompletiću: Goli trbuh i topić ukrali svu pažnju

Ljetni prizori iz Provanse bili su savršena kulisa za Severinino novo modno izdanje, a njezin bijeli kompletić i isklesana figura odmah su postali glavna tema među pratiteljima.
Severina je ponovno oduševila pratitelje na Instagramu objavom fotografija iz Provanse, gdje je pozirala u elegantnom bijelom kompletiću koji je savršeno naglasio njezinu vitku figuru i ravan trbuh.3 vijesti o kojima se priča u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom
Pjevačica je odabrala dvodijelnu bijelu kombinaciju – gornji dio dugih rukava s dubokim izrezom i dugu lepršavu suknju visokog struka. Stajling je upotpunila uskim sunčanim naočalama, smeđom torbicom i ravnim sandalama, dok je raspuštena kosa dodatno zaokružila njezin ležeran ljetni izgled.
Severina - 5 Foto: Instagram
Severina - 2 Foto: Instagram
Fotografije su nastale ispred spektakularnih prizora slikovitog mjesta Gordes te u blizini polja lavande i povijesne opatije u Provansi, a Severina je uz objavu kratko napisala:
"Upoznajte Provansu, kao stvorenu za romansu (bez obzira što je bilo plus 40)."
Severina - 1 Foto: Instagram
Severina - 4 Foto: Instagram
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