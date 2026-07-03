Legendarni dr. House komentirao je utakmicu Hrvatske i Portugala, nešto ga se baš dojmilo

Kontroverzna završnica utakmice Hrvatske i Portugala izazvala je reakcije diljem svijeta, a među onima koji su se oglasili bio je i glumac Hugh Laurie.

Hrvatska je porazom 2:1 od Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva završila svoj nastup na turniru, no o susretu se i dalje ne prestaje govoriti.

Posebno su pažnju privukle kontroverzne sudačke odluke koje su obilježile završnicu dvoboja.

Hugh Laurie - 14 Foto: Profimedia

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Dramatičan rasplet pratio je i britanski glumac Hugh Laurie, kojeg publika najbolje poznaje po ulozi legendarnog dr. Gregoryja Housea u seriji ''Dr. House''. Laurie se nakon utakmice oglasio na društvenoj mreži X i posebno istaknuo hrvatskog kapetana.

"To je bila prava ludnica. Luka Modrić je nogometni div", napisao je glumac.

That. Was a humdinger. Luka Modrić is a giant. — Hugh Laurie (@hughlaurie) July 3, 2026

Njegova objava brzo je privukla velik broj reakcija, a brojni korisnici u komentarima složili su se s njegovom ocjenom te još jednom odali priznanje Modriću, koji je i na ovom prvenstvu pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih veznjaka u povijesti nogometa.

Hugh Laurie - 8 Foto: Profimedia

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Više o karijeri i životu Laurieja nakon ''Dr. Housea'' te kako danas izgleda saznajte OVDJE.

Hugh Laurie - 6 Foto: Profimedia

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