Legendarni dr. House komentirao je utakmicu Hrvatske i Portugala, nešto ga se baš dojmilo

Kontroverzna završnica utakmice Hrvatske i Portugala izazvala je reakcije diljem svijeta, a među onima koji su se oglasili bio je i glumac Hugh Laurie.
Hrvatska je porazom 2:1 od Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva završila svoj nastup na turniru, no o susretu se i dalje ne prestaje govoriti.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom More, bazen ili debeli hlad? Kako će naši poznati provesti ljeto? ''Toliko mi idu na živce te meduze, ljigavci, nisam više fan mora''
Posebno su pažnju privukle kontroverzne sudačke odluke koje su obilježile završnicu dvoboja.
Hugh Laurie - 14 Foto: Profimedia
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Dramatičan rasplet pratio je i britanski glumac Hugh Laurie, kojeg publika najbolje poznaje po ulozi legendarnog dr. Gregoryja Housea u seriji ''Dr. House''. Laurie se nakon utakmice oglasio na društvenoj mreži X i posebno istaknuo hrvatskog kapetana.
"To je bila prava ludnica. Luka Modrić je nogometni div", napisao je glumac.
That. Was a humdinger. Luka Modrić is a giant.— Hugh Laurie (@hughlaurie) July 3, 2026
Njegova objava brzo je privukla velik broj reakcija, a brojni korisnici u komentarima složili su se s njegovom ocjenom te još jednom odali priznanje Modriću, koji je i na ovom prvenstvu pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih veznjaka u povijesti nogometa.
Hugh Laurie - 8 Foto: Profimedia
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Hugh Laurie - 6 Foto: Profimedia
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