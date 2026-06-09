Od genijalnog dr. Housea do sijede ikone: Ovako danas izgleda najpoznatiji televizijski liječnik

Hugh Laurie, legendarni Dr. House, boravi u Pragu zbog snimanja špijunske serije "Legacy of Spies".

Hugh Laurie, britanski glumac kojeg je svijet zavolio kao briljantnog, ali ciničnog doktora Gregoryja Housea, ovih je dana snimljen u Pragu, gdje navodno boravi zbog snimanja nove špijunske serije "Legacy of Spies".

Mnogi su primijetili koliko se 67-godišnji glumac promijenio u odnosu na dane najveće slave, no Laurie i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica televizije. Prema dostupnim informacijama, pridružio se glumačkoj postavi nove BBC-jeve i MGM+ adaptacije romana Johna le Carréa, čije se snimanje trenutačno odvija u češkoj prijestolnici.

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Hugh Laurie - 11 Foto: Profimedia

Rođen 11. lipnja 1959. u Oxfordu, Hugh Laurie odrastao je u uglednoj obitelji. Njegov otac William Laurie bio je olimpijski pobjednik u veslanju, a Hugh je pohađao prestižne škole prije nego što je upisao arheologiju i antropologiju na Sveučilištu Cambridge. Upravo je tamo otkrio ljubav prema glumi i komediji te upoznao Emmu Thompson i Stephena Fryja, s kojima će kasnije ostvariti neke od svojih prvih velikih uspjeha.

Hugh Laurie - 3 Foto: Profimedia

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Britanska publika upoznala ga je kroz humoristične serije "Crna guja", "A Bit of Fry & Laurie" i "Jeeves and Wooster", te filmove "Stuart Mali" i "101 dalmatinac" u kojima je pokazao izniman komičarski talent. Tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio je jedno od zaštitnih lica britanske televizije, no međunarodna slava stigla je tek kada je prihvatio ulogu doktora Housea u američkoj seriji "Doktor House". Serija je trajala osam sezona, a Laurie je za tu ulogu osvojio dva Zlatna globusa i postao jedan od najplaćenijih televizijskih glumaca na svijetu.

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Hugh Laurie - 10 Foto: Profimedia

Hugh Laurie - 17 Foto: Profimedia

Nakon završetka "Dr. Housea" uspješno je nastavio karijeru s ulogama u serijama "The Night Manager", "Veep", "Avenue 5" i "Tehran". Posebno je hvaljen za ulogu trgovca oružjem Richarda Ropera u špijunskom hitu "The Night Manager", a sada se ponovno vraća svijetu Johna le Carréa kroz projekt "Legacy of Spies".

Malo je poznato da Laurie nije samo glumac nego i uspješan glazbenik. Veliki je zaljubljenik u blues i jazz te je objavio albume "Let Them Talk" i "Didn't It Rain".

Sa svojim bendom Copper Bottom Band nastupao je diljem svijeta, a 2013. godine održao je i dva rasprodana koncerta u Pragu.

Hugh Laurie - 6 Foto: Profimedia

Hugh Laurie - 9 Foto: Profimedia

Hugh Laurie - 12 Foto: Profimedia

Privatni život uvijek je držao podalje od reflektora. Od 1989. godine u braku je s Jo Green, s kojom ima troje djece. Tijekom godina otvoreno je govorio o borbi s depresijom i pritiscima slave, a upravo ga je iskrenost o mentalnom zdravlju učinila još bližim publici. Većih skandala nije imao, a reputaciju jednog od najcjenjenijih britanskih glumaca sačuvao je desetljećima.

Danas, dok se ponovno nalazi na velikom europskom setu u Pragu, Hugh Laurie pokazuje da ni nakon više od četiri desetljeća karijere ne usporava. Iako ga je vrijeme fizički promijenilo, njegov talent i karizma ostali su jednako snažni kao u danima kada je prvi put navukao bijelu kutu doktora Housea.

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