Gdje je danas Brighton iz serije "Dadilja"? Ima 46 godina, pogledajte kako izgleda

Benjamin Salisbury, kojeg publika pamti kao Brightona Sheffielda iz kultne Dadilje, nakon uspješne dječje glumačke karijere napustio je Hollywood, izgradio uspješnu poslovnu karijeru u Universal Studios Hollywood i danas vodi miran obiteljski život daleko od reflektora.

Milijuni gledatelja diljem svijeta pamte ga kao nestašnog Brightona Sheffielda iz kultnog sitcoma "Dadilja" (The Nanny), no Benjamin Salisbury odavno je napustio glumu.

Dok su mnogi očekivali da će nastaviti hollywoodsku karijeru, odlučio je krenuti potpuno drugim putem te danas obnaša jednu od vodećih funkcija u zabavnoj industriji – ali iza kulisa.

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Benjamin Salisbury - 1 Foto: Profimedia

Rođen je kao Benjamin David Salisbury 19. listopada 1980. u Minneapolisu, u američkoj saveznoj državi Minnesoti. Odrastao je uz dvije starije sestre i mlađeg brata, a ljubav prema glumi otkrio je vrlo rano. Kasnije je ispričao kako je prvi put stao na pozornicu s devet godina u školskoj predstavi, nakon čega je znao da želi nastupati. Uz glumu, ozbiljno se bavio i plesom te je kao dječak nastupao u baletnoj predstavi Orašar s poznatim Joffrey Balletom.

Benjamin Salisbury - 1 Foto: YouTube Screenshot

Benjamin Salisbury - 5 Foto: YouTube Screenshot

Prije nego što je postao televizijska zvijezda, snimao je reklame, a njegova obitelj prolazila je kroz teško razdoblje. U jednom intervjuu otkrio je da su prije njegova glumačkog uspjeha neko vrijeme čak živjeli u automobilu, što je iskustvo koje ga je obilježilo za cijeli život.

Filmski debi ostvario je 1992. u avanturističkoj komediji "Captain Ron", gdje je glumio sina likova koje su utjelovili Martin Short i Mary Kay Place, dok je glavnu ulogu imao Kurt Russell. Film nije osvojio kritiku, ali je mladom Salisburyju otvorio vrata Hollywooda.

Benjamin Salisbury - 3 Foto: Profimedia

Uslijedile su manje uloge u filmu 2Iron Will" te nekoliko televizijskih i glasovnih projekata, uključujući animirani serijal "The Oz Kids" i sportsku komediju "D3: The Mighty Ducks".

Pravi proboj dogodio se 1993., kada je sa samo 13 godina dobio ulogu Brightona Sheffielda u sitcomu "Dadilja". Tijekom šest sezona i čak 145 epizoda utjelovio je srednje dijete bogatog producenta Maxwella Sheffielda, čiji se život potpuno promijeni dolaskom simpatične Fran Fine, koju je glumila Fran Drescher.

Benjamin Salisbury - 4 Foto: Profimedia

Benjamin Salisbury - 5 Foto: Profimedia

Brighton je u prvim sezonama bio nestašan dječak sklon smicalicama, da bi tijekom serije izrastao u tinejdžera čije su ljubavne zgode i duhoviti komentari postali jedan od zaštitnih znakova serije. Salisbury je bio omiljen i među publikom u studiju, koju je tijekom pauza između snimanja često zabavljao improviziranim plesnim nastupima.

Za ulogu u "Dadilji" osvojio je nagradu Young Artist Award za najboljeg mladog glumca u humorističnoj seriji, a bio je nominiran i za nekoliko YoungStar nagrada.

Benjamin Salisbury - 6 Foto: YouTube Screenshot

Benjamin Salisbury - 11 Foto: YouTube Screenshot

Nakon završetka "Dadilje" 1999. nije krenuo putem kojim su mnogi očekivali. Umjesto neprekidnog traženja novih uloga, odlučio je upisati American University u Washingtonu, gdje je diplomirao novinarstvo (Broadcast Journalism), i to s odličnim uspjehom (magna cum laude). Tijekom studija radio je i kao pripravnik u uredu demokratskog kongresnika Richarda Gephardta, ozbiljno razmišljajući čak i o političkoj karijeri.

Ipak, povremeno se vraćao glumi. Sudjelovao je u posebnoj emisiji "The Nanny Reunion: A Nosh to Remember", pojavio se u filmu "S1m0ne" te imao manju gostujuću ulogu u seriji "Numb3rs". Posljednje glumačke angažmane ostvario je sredinom 2000-ih.

Benjamin Salisbury - 12 Foto: YouTube Screenshot

Benjamin Salisbury - 13 Foto: YouTube Screenshot

Za razliku od mnogih dječjih zvijezda koje su se borile za ostanak u Hollywoodu, Salisbury nikada nije skrivao da ga zanimaju i druge profesije. Nakon završetka fakulteta postupno se udaljio od glume i počeo graditi karijeru iza kamera, u organizaciji i upravljanju velikim zabavnim projektima.

Jedan od prvih poslova izvan glume bio je rad za hokejaški klub Washington Capitals, gdje je koordinirao događanja vezana uz klupsku maskotu Slapshot. Bio je to tek početak njegova zaokreta prema organizacijskom dijelu industrije zabave.

Benjamin Salisbury - 4 Foto: YouTube Screenshot

Danas radi u Universal Studios Hollywood, gdje je napredovao do pozicije direktora operacija (Director of Operations). Ondje je odgovoran za svakodnevno funkcioniranje dijela jednog od najposjećenijih tematskih parkova na svijetu, a brojni posjetitelji tek naknadno shvate da ih je kroz park vodio ili dočekao upravo nekadašnji Brighton iz "Dadilje".

Jedno od rijetkih javnih pojavljivanja imao je 2024. godine kada je podržao kineskog violinista Langa Langa u dobivanju zvijezde na Stazi slavnih.

Benjamin Salisbury - 2 Foto: Afp

Salisbury danas ima potpuno drugačiji život od onoga koji je vodio kao dječja zvijezda. Od 2006. u braku je s Kelly Murkey, zajedno imaju troje djece i rijetko se pojavljuje u javnosti. Ne vodi život tipične holivudske zvijezde, gotovo da ne daje intervjue i nema aktivnu glumačku karijeru, ali ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica kultnog sitcoma "Dadilja".

Iako se povremeno pojavljuje na okupljanjima glumačke ekipe ili izazove nostalgiju među obožavateljima serije, Salisbury je pronašao zadovoljstvo izvan kamera. Njegova priča pokazuje da uspješna karijera nakon Hollywooda ne mora nužno biti ispred reflektora – ponekad se najveći uspjesi događaju upravo iza njih.

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