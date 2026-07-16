Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''

Nova objava Severine izazvala je lavinu reakcija, a pratitelji ne prestaju komentirati koliko je njezin sin Aleksandar izrastao i koliko je postao njezina preslika.

Severina je na društvenim mrežama raznježila svoje pratitelje objavivši seriju fotografija sa sinom Aleksandrom.

Posebnu pozornost privukao je danas već tinejdžer, koji je izrastao u pravog mladića. Brojni pratitelji odmah su primijetili koliko nalikuje svojoj majci, pa su komentari poput "Preslikana mama" i "Isti ste" preplavili objavu.

Na fotografijama se vidi koliko su opušteni i povezani, a zajednički trenuci zabilježeni uz more oduševili su fanove.

"Za mene je sreća...'', kratko je poručila Severina.

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Severina - 5 Foto: Instagram

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