Poziva se na molitvu prije nastupa ovog svjetski poznatog pjevača u Zagrebu, oglasio se franjevac

Uoči koncerta Marilyna Mansona u Zagrebu organiziraju se online molitve preko Zooma.
Kontroverzni američki glazbenik Marilyn Manson u četvrtak navečer nastupit će u Areni Zagreb. Prema sustavu za prodaju ulaznica Eventim, još uvijek ima ulaznica za prodaju, a prvi Mansonov nastup nakon više od 20 godina u Hrvatskoj je najavljen kao provokativno umjetničko iskustvo koje pomiče granice i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Međutim, njegova ikonografija trn je u oku nekima, koji upozoravaju na dvostruke kriterije organizacije velikih koncertnih događaja.
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Marilyn Manson Foto: Profimedia
Marilyn Manson - 4 Foto: Afp
Kako piše portal Medjugorje-news, franjevac Ivo Rastočić tvrdi kako su pojedinim domaćim izvođačima godinama otežani nastupi u toj dvorani, dok se istodobno bez prepreke organizira koncert izvođača čije su javne poruke i nastupi već dugo predmet brojnih kontroverzi.
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Prema njegovu mišljenju, ovakvi koncerti mogu pridonijeti normalizaciji sadržaja koji promiču nasilje, destrukciju i relativizaciju moralnih vrijednosti, posebno za mlade.
I dok ima onih koji su stali na stranu fra Rastočića, ima i onih koji ne vide problem u održavanju koncerta.
Marilyn Manson (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Marilyn Manson - 1 Foto: Daniel DeSlover / Zuma Press / Profimedia
"Već je bio u Puli prije 20 godina... apsolutno ništa se nije desilo. Vjerojatnost da će izbiti nered je veći u narodnjačkom klubu jer na koncertu od Mansona ljudi dolaze radi doživljava i nitko nije zainteresiran za nasilje", ispričao je jedan komentator, dok drugi poziva na zajedničku molitvu putem Zooma koju predvodi Zajednica Dobri Pastir.
"Pozivam sve koji mogu da se uključe. Važno je da budemo zajedno u molitvi", stoji u komentaru.
Marilyn Manson i Lindsay Usich - 2 Foto: Afp
Marilyn Manson - 2 Foto: Profimedia
Glazbenik pravog imena Brian Hugh Warner trenutačno je na europskom dijelu turneje kojom predstavlja dvodijelni konceptni album "One Assassination Under God". Prvi dio objavljen je 2024., a označio je Mansonovo kreativno buđenje nakon turbulentnog razdoblja obilježenog pravnim bitkama i medijskom izolacijom. Drugi dio očekuje se 14. kolovoza.
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