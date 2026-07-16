Katarina Baban na odmoru s novim dečkom, uživali su u društvu još jednog poznatog Hrvata

Katarina Baban ljetni odmor provodi na Murteru s dečkom Domagojem Vukovićem, kojem se pridružio i Slavko Sobin, a pratiteljima je poručila da joj je upravo počeo "najduži godišnji ikad".

Zvijezda serije "U dobru i zlu" Katarina Baban odlučila je ljeto provesti u opuštenom ritmu, a sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je djelić atmosfere s godišnjeg odmora na Murteru.

Društvo joj pravi dečko Domagoj Vuković, a ekipi se pridružio i glumac Slavko Sobin, pa zabave, sudeći prema fotografijama i videima, ne nedostaje.

Galerija 13 13 13 13 13

Katarina Baban - 5 Foto: Instagram Screenshot

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Ljudi moji, službeno mi kreće najduži godišnji ikad!!! Ljeto se započelo jako dobro, dalje nema labavo", napisala je Katarina uz objavu kojom je najavila početak svog odmora.

Pogledaji ovo Nekad i sad Afera s predsjednikom uništila joj je život: Kako 30 godina poslije izgleda najpoznatija ljubavnica na svijetu?

Na Instagramu je pokazala kako dane provodi na brodu, kupajući se u kristalno čistom moru oko otoka Tijata i Prvića, uživajući u večerama u Murteru te istražujući ljepote šibenskog arhipelaga. Na jednoj od fotografija pozira s Vukovićem i Sobinom na gliseru, dok je Sobin kasnije podijelio i zajednički video uz šaljivu poruku: "Nađi nekog da te čuva ko što Katarina Baban čuva kap vina."

Katarina Baban - 4 Foto: Instagram Screenshot

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram Screenshot

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram Screenshot

Osim morskih avantura, glumica je objavila i niz fotografija na kojima pozira u ljetnim kombinacijama, a pratiteljima je pokazala i romantične večernje trenutke te opuštena druženja s prijateljima. Sudeći prema objavama, Katarina je odlučila maksimalno iskoristiti svoj "najduži godišnji ikad", a Murter se pokazao kao idealna kulisa za bezbrižno ljeto.

Kakav ju je peh snašao na jednoj košarkaškoj utakmici, pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Fani Stipković prolazak Španjolske proslavila u društvu holivudskog glumca i supruga legende

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zgodni Hrvat skinuo majicu, pratitelji nisu gledali samo tetovaže i torzo kao od kamena

Pogledaji ovo Celebrity Kći Jacquesa Houdeka privukla je sve poglede na obiteljskom izletu kojim se pjevač pohvalio

Pogledaji ovo Zanimljivosti Veliki intervju: Nives Celzijus objasnila nam je kako izgleda odnos s bivšim suprugom i njegovom partnericom