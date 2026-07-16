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predivna mlada žena

Svi su gledali u kćer naše glumice kad se s poznatom mamom pojavila u Puli

Piše E. G., Danas @ 14:03 Celebrity komentari
Matija Prskalo i Kalista Galić - 1 Matija Prskalo i Kalista Galić - 1 Foto: PR

Matija Prskalo pojavila se na zatvaranju Pulskog filmskog festivala sa svojom kćeri Kalistom Galić, koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

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Matija Prskalo s kćeri Kalistom Galić u Puli
predivna mlada žena
Svi su gledali u kćer naše glumice kad se s poznatom mamom pojavila u Puli
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