Svi su gledali u kćer naše glumice kad se s poznatom mamom pojavila u Puli

Matija Prskalo pojavila se na zatvaranju Pulskog filmskog festivala sa svojom kćeri Kalistom Galić, koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Ovogodišnji Pula Film Festival završio je u srijedu proglašenjem pobjednika. Film "Koke" redatelja i scenarista Igora Jelinovića te producentice Ree Rajčić osvojio je Veliku zlatnu arenu za najbolji film, Zlatnu arenu za najbolji scenarij, Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, Zlatnu arenu za sporednu žensku ulogu te Nagradu Kino mreže za najbolji hrvatski film.

Osim toga, posljednju večer najpoznatijeg festivala hrvatskog filma uveličalo je i prikazivanje velikog kinohita iz devedesetih "Kako je počeo rat na mojem otoku" redatelja Vinka Brešana, što nisu propustili ni glumci iz filma.

Matija Prskalo Foto: Screenshot

Matija Prskalo Foto: Arhiva/Cropix

Posebnu pažnju privukao je dolazak Matije Prskalo, kojoj je uloga Lucije Milosavljević u ovom filmu obilježila karijeru, zbog scene u kojoj poziva svog supruga, oficira Aleksa na predaju s rečenicom: 'Vrati se doma, skuvala sam ti paštašutu', a koja je u Pulu došla s kćeri Kalistom Galić.

Zvijezda serije "Kumovi" dobila je studenticu s Dominikom Galićem, sinom našeg redatelja Eduarda Galića, s kojim je u braku od 2003. godine.

Matija Prskalo i Kalista Galić - 2 Foto: PR

Matija Prskalo - 1 Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

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"Naša kći je odabrala jedan smjer koji s vremenom može i ne mora imati dodira s filmom. Bit ću sretna ako ona bude zadovoljna i ispunjena s onim što radi, ma što god izabrala. Smatram da je najvažnije raditi ono što nas nadahnjuje i motivira, što čini dobro i nama i drugima. Takve odluke traže snagu i upornost koje najčešće dolaze iz ljubavi i zapravo, onda i nije tako naporno boriti se za nešto što voliš", izjavila je Matija jednom prilikom za Story.

Matija Prskalo - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX/Cropix

Matija Prskalo Foto: Bruno Konjević/Cropix

Naša glumica tijekom svoje karijere je surađivala i sa slavnim svekrom, za kojeg je imala samo riječi hvale.

"Sa svojim svekrom Eduardom Galićem radila sam i prije nego sam mu postala snaha i uvijek smo odlično surađivali. Edo je sjajan redatelj, glumci ga obožavaju, on je jedan od onih režisera koji s malo riječi puno kaže i koji, jednostavno, zna s glumcima", ispričala je glumica koja u "Kumovima" tumači ulogu Spomenke.

Matija Prskalo - 2 Foto: Zeljko Grgic/Cropix

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