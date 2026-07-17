Je li ovo primjereno 13-godišnjakinji? Transformacija kćeri reality zvijezde mnogima je izazvala nelagodu

North West ponovno je privukla pažnju novom frizurom i odvažnim stilom, dok njezini prividni piercingi na licu i rukama nastavljaju izazivati podijeljene reakcije javnosti.

Najstarija kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, North West, iz godine u godinu sve više privlači pažnju svojim modnim izričajem, a posljednje fotografije iz Los Angelesa ponovno su izazvale brojne reakcije.

Trinaestogodišnjakinja je u shopping krenula s ocem i njegovom suprugom Biancom Censori, a mnogima je prvo za oko zapeo njezin potpuno novi izgled.

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North West - 4 Foto: Profimedia

North je svoju prepoznatljivu dugu modru kosu zamijenila kratkim bobom sa šiškama, a modnu kombinaciju upotpunila je širokim crnim hlačama, crnim topom, sunčanim naočalama i navlakama za zube, poznatijima kao grillz. No, najveću pažnju već mjesecima ne privlači njezina odjeća, nego ukrasi na licu i rukama koji kod dijela javnosti izazivaju zabrinutost.

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North West - 3 Foto: Profimedia

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Naime, North je posljednjih mjeseci više puta viđena s onim što izgledaju kao piercingi na nosu, usnama i ispod oka, dok je još prošle godine tijekom putovanja u Italiju pokazala i ukrase na desnoj ruci koji nalikuju dermalnim piercingima.

Iako nije potvrđeno jesu li svi ukrasi pravi ili se radi o privremenim modnim dodacima, njezin odvažan stil redovito izaziva rasprave na društvenim mrežama, posebno zbog njezine dobi.

North West - 2 Foto: Profimedia

North West Foto: Profimedia

Tinejdžerica se na kritike očito ne obazire. Osim što sve češće eksperimentira s izgledom, nedavno je predstavila i svoj debitantski EP "N0rth4evr", a s ocem objavila je pjesmu "Piercing On My Hand", za koju mnogi smatraju da je odgovor svima koji su negativno komentirali njezine piercinge.

North West Foto: Profimedia

Kim Kardashian i North West - 2 Foto: Profimedia

Najstarije od četvero djece osramoćenog repera i starlete već je odmalena pod povećalom javnosti, no čini se da sve odlučnije gradi vlastiti stil.

Međutim, mnogi već mjesecima upozoravaju da je za takve transformacije ipak prerano, zbog čega svako njezino novo pojavljivanje izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ovo nije prvi puta da izaziva kontroverze, o čemu više čitajte OVDJE.

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