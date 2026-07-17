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Lepa Brena s obitelji uživa na novoj luksuznoj jahti, paparazzi uhvatili i Aleksandru Prijović u badiću!

Piše J. C., Danas @ 14:15 Celebrity komentari
Lepa Brena Lepa Brena Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Lepa Brena ljeto provodi na crnogorskoj obali, a fotografi su uhvatili regionalnu glazbenu zvijezdu u društvu obitelji tijekom opuštenog dana na njihovoj novoj luksuznoj jahti u Budvi.

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