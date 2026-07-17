Lepa Brena s obitelji uživa na novoj luksuznoj jahti, paparazzi uhvatili i Aleksandru Prijović u badiću!

Lepa Brena ljeto provodi na crnogorskoj obali, a fotografi su uhvatili regionalnu glazbenu zvijezdu u društvu obitelji tijekom opuštenog dana na njihovoj novoj luksuznoj jahti u Budvi.

Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović ovih dana odmaraju na crnogorskom primorju, a fotografi srpskog Blica snimili su ih tijekom opuštenog obiteljskog druženja na njihovoj novoj luksuznoj jahti usidrenoj u Budvi.

Bračnom paru na odmoru su se pridružili i Bobin sin Filip Živojinović, njegova supruga Aleksandra Prijović te njihova djeca.

Lepa Brena Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Riječ je o njihovom prvom zajedničkom obiteljskom pojavljivanju nakon što je Prijović rodila drugo dijete. Fotografi su ih zatekli u ležernom izdanju dok su uživali u ljetnom danu na moru.

Posebnu pozornost privukla je nova jahta nazvana "Lady B", koja prema pisanju srpskih medija ima dvije etaže i više luksuzno uređenih prostorija. Brena je za izlazak na palubu odabrala kupaći kostim preko kojeg je nosila prozirnu plažnu haljinu, uz šešir i sunčane naočale, dok je Boba bio odjeven u opuštenu plavu košulju.

Lepa Brena, Aleksandra Prijović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nova jahta, duga oko 26 metara, može primiti do 12 osoba, uključujući članove posade, a ime plovila inspirirano je pjevačicinim nadimkom. Obitelj Živojinović već godinama ljetuje na Jadranu, no ove su sezone odlučili zamijeniti staru jahtu novim, još luksuznijim plovilom.

Fotografije nove jahte pogledajte OVDJE.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

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