Matko Jelavić za Dnevnik Nove TV iznio svoju stranu priče o zabrani emitiranja kultnog hrvatskog filma!

Matko Jelavić za Dnevnik Nove TV otkrio je svoju stranu priče oko zabrane emitiranja kultnog hrvatskog filma Kako je počeo rat na mom otoku.

Svadba je još jednom potvrdila status velikog kinofenomena. Film Igora Šeregija osvojio je četiri Zlatne arene, među njima i onu za sporednog glumca Roka Sikavicu, a uspjeh koji je ostvario u kinima, nastavio je i u Puli.

''Sjajan je osjećaj, stvarno vrlo smo sretni što smo vratili publiku u kina, što smo probili sve te rekorde to još zvuči nestvarno mislim da će mi trebat neko određeno vrijeme da dođem k sebi, da shvatim što smo napravili, ali onda ćemo već uć u snimanje Svadbe 2 tako da će se to opet nastavit i to će bit neki never ending story očito'', kaže glumac Roko Sikavica.

Roko Sikavica, Glumac Foto: Dnevnik Nove TV

Na festivalu je prikazano više od sedamdeset filmova u različitim programima i upravo je to obilježilo ovogodišnje izdanje.

''Jako smo zadovoljni sa godinom koja je iza nas, u filmskom smislu i u smislu kako je to prošlo na festivalu, imali smo vrlo raznoliku ponudu filmova, dječji, animiriani, hrvatski najveći filmski hit svih vremena Svadba, imali smo niz mladih autora koji su nam se ovdje predstavili po prvi put i jedan od njih je i pobjedio na jučerašnjoj dodjeli osvojivši veliku zlatnu arenu za najbolji film, za film Koke Igora Jelinovića'', kaže Danijel Pek, umjetnički ravnatelj.

Crnohumorna obiteljska priča o sukobu dviju sestara osvojila je i publiku i žiri.

''Kad smo došli na ideju da snimamo film Koke, film o borbi za obiteljsko nasljedstvo između dvije sestre, mislili smo da imamo apsolutno originalnu ideju međutim nakon projekcije na Puli, nakon nagrada koje smo dobili shvatili smo da jedne koke očito postoje u svačijoj obitelji. Ova nagrada nam je iznimno važna ususret kino distribuciji koja kreće 23.07. nadamo se da će odjeknuti diljem Hrvatske i da će film nasmijavati diljem kino dvorana'', govori Rea Rajčić, producentica filma Koke.

No jednu od glavnih tema posljednjih dana nije izazvala dodjela nagrada, nego kultni film Kako je počeo rat na mom otoku Vinka Brešana. Projekcija u Areni otkazana je zbog nevremena, ali puno veću pozornost privukao je dugogodišnji spor oko autorskih prava, zbog kojeg bi upravo ove pulske projekcije mogle biti među posljednjima na velikom platnu.

''Posao svih nas koji radimo filmove je da poštujemo autorska prava i da napravimo sve šta je moguće da se ta autorska prava stvarno i reguliraju i plate i da možemo dalje raditi sa svojim filmovima prikazivanje i distribuciju slobodno. Ono što mogu reći da gospodin Matko Jelavić koji je u sporu s HRT-om oko toga je bio izuzetno prijateljski u vezi ove naše projekcije i odmah ju je odobrio'', govori Danijel Pek.

Danijel Pek, umjetnički ravnatelj Foto: Dnevnik Nove TV

Redatelj filma Kako je počeo rat na mom otoku, Vinko Brešan, za Novu TV javio se s puta. Kaže da podržava autora glazbe Matka Jelavića, zbog čijeg je hita Majko stara i došlo do cijelog spora.

Svoju stranu priče u Dnevniku Nove TV potom je iznio i Matko Jelavić.

Postoji li šansa da na kraju ipak dođe do dogovora?

''Ne ovisi o meni. S moje strane uvijek je postojala šansa za dogovor. Međutim, druga strana odgovarala je istom mjerom.''

Od 2013. godine film se ne emitira na javnoj televiziji. Što je bilo do tada?

''Do tada je film bio vrlo uspješan, koliko sam čuo od ljudi koji su radili na njemu. Izvezen je u mnogo zemalja, prodano je puno kino-ulaznica i videokaseta te je na filmu zarađeno dosta novca, što mi je drago. Neka hrvatski film ide u najveće visine.''

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Je li on imao išta od toga?

''Ništa. Saznao sam da je moja pjesma u filmu praktički večer prije prikazivanja na Pulskom festivalu. Film je već bio gotov, sve je bilo završeno i samo su ga prikazali na festivalu. Tada sam saznao.''

Što se onda događa od 2013. godine?

''Godine 2013. ušli smo u Europsku uniju i od tada vrijede propisi Europske unije. Moraju imati riješena sva prava sa mnom i sa svima ostalima jer, u protivnom, film ne mogu javno emitirati. To je problem. Nisam ja nikome zabranio film, niti bih to učinio. Ali propisi Europske unije to nalažu.''

Od 2013. do danas prošlo je više od deset godina. Što se točno događalo? Je li nudio neko rješenje?

''Nije na meni da nudim. Oni su bez pitanja uzeli najveći hrvatski hit, i u zemlji i u inozemstvu. Bez pitanja. Ljudi često kažu da je to najskuplja pjesma. Kako smo komunicirali? Zvali su me dva puta ljudi s HRT-a i pokušavali me uvjeriti da prihvatim njihove tarife. Ja nisam pisao pjesmu prema njihovim tarifama niti za njihov film. Uzeli su moju pjesmu zato što je veliki hit. Ona u scenariju ima važnu ulogu kao prikaz načina na koji su se Hrvati borili protiv agresije – pjesmom. To je, zapravo, lijepa poruka. Na posljednjim pregovorima s Brunom Kovačevićem, koji je dobar momak, nismo uspjeli ništa dogovoriti. Tada sam bio u bolnici, a nakon toga je komunikacija prekinuta i više mi se nitko nije javljao.''

Matko Jelavić Foto: Dnevnik Nove TV

Hoće li se film, po njegovom mišljenju, ponovno moći prikazivati na javnoj televiziji?

''Kad budu riješili sve što zakon nalaže.''

Izjavio je za tiskane medije da festivalima koji imaju normalan pristup bez problema dajete dozvole. Što znači “normalan pristup”?

''To znači da su pristojni i da nisu ni za što krivi. Primjerice, Pulski festival. Moja je ideja bila pomoći filmu prilikom prikazivanja, kako bi najbolji hrvatski film, Kako je počeo rat na mom otoku, dobio dodatni poticaj i nastavio svoj uspjeh. Znam iz svijeta glazbe kako izgleda kada cijela scena počne padati. To je teško.''

Je li Vinko Brešan išta rekao o cijeloj situaciji?

''S njim se nikad nisam ni vidio ni čuo, ali znamo jedan za drugoga i znam da podržava moje stavove.''

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Na listi najgledanijih hrvatskih filmova Kako je počeo rat na mom otoku sada je na drugom mjestu. Na prvo mjesto došla je Svadba. Matko je rekao kako Svadbu nije gledao, ali prisjetio se i greške koju je vidio na kraju filma Kako je počeo rat na mom otoku.

''Sjećam se da su na odjavnoj špici napisali da je tekst napisao Gibonni, a nije. Napisao ga je Zvonimir Stipišić Miš. Ni na to nisu pazili.''

Po vašem mišljenju, koliki je kulturni značaj filma Kako je počeo rat na mom otoku?

''Publika je rekla sve. Film je postigao velik uspjeh. Možda takav uspjeh više nećemo ponoviti, ali volio bih da se ponovi. Napravljen je iskreno, bez laži, onako kako se narod tada doista osjećao. Nismo bili krivi za agresiju. Borili smo se svim miroljubivim sredstvima. Moja je pjesma iskorištena upravo zato da pokaže taj miroljubiv način suočavanja sa sukobom. To smo mi, Hrvati.''

Svi oni koji nisu mogli pogledati film u Puli, moći će ga pogledati večeras, sutra i u ponedjeljak u kazalištu i kinu.

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