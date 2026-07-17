Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!

Meksička zvijezda Thalía oduševila je obožavatelje pozirajući u cvjetnom bikiniju u 55. godini, a uz nove fotografije objavila je i video iz mladosti kako bi pokazala da se, unatoč godinama, gotovo nije promijenila.

Meksička pjevačica i glumica Thalía još je jednom dokazala zašto je desetljećima jedna od najvećih latinoameričkih zvijezda.

Na društvenim mrežama objavila je niz fotografija na kojima pozira u cvjetnom bikiniju, pokazavši vitku figuru i besprijekornu formu u 55. godini života.

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Za opušteno ljetno fotografiranje odabrala je bikini s crvenim cvjetnim uzorkom koji je upotpunila velikim sunčanim naočalama, upečatljivom ogrlicom iz svoje kolekcije i laganim pareom. Pozirala je uz bazen i kraj mora, a osmijehom i vedrim raspoloženjem ponovno je osvojila svoje milijune pratitelja.

No, fotografije nisu bile jedino iznenađenje koje je pripremila. Thalía je istovremeno objavila i video iz svoje mladosti, na kojem nosi vrlo sličan bikini i pozira na gotovo isti način, želeći pokazati kako se, unatoč desetljećima koja su prošla, i dalje osjeća jednako mladenački.

Thalia - 2 Foto: Instagram

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U objavi je na duhovit način usporedila nekadašnje i današnje izdanje, a brojni pratitelji složili su se da izgleda gotovo nepromijenjeno. Komentari poput "Kraljica", "Moraš nas upozoriti prije objave fotografija, nismo bili spremni!", "Boginja!", "Kakva ljepota", "Vječna Marimar" i "Nedostajale su nam ovakve fotke" ubrzo su preplavili društvene mreže.

Thalia - 4 Foto: Instagram

Thalia - 7 Foto: Profimedia

Thalía je tijekom karijere izgradila status jedne od najvećih zvijezda latinoameričke zabavne industrije. Osim što je prodala milijune albuma, publika je pamti i po kultnim telenovelama poput "Marimar", "Maria la del Barrio" i "Rosalinda", koje su je proslavile diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj.

Thalia - 3 Foto: Instagram

Posljednjih godina vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje s obožavateljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, modne kombinacije, recepte, ali i svoju fitness rutinu. Upravo zahvaljujući zdravom načinu života i redovitoj tjelovježbi često dobiva komplimente na račun svog izgleda.

Najnovijom objavom još je jednom pokazala da godine za nju predstavljaju tek broj te da i dalje bez problema može nositi modne kombinacije koje je obožavala na vrhuncu svoje karijere prije više od tri desetljeća.

O njezinoj životnoj priči više čitajte OVDJE.

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