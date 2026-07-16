Pretraži
nadimak sve govori

Tko je zgodni Argentinac koji je svojim golom Messija i ekipu plasirao u finale Svjetskog prvenstva?

Piše J. C., Danas @ 22:00 Zanimljivosti komentari
Lautaro Martínez - 2 Lautaro Martínez - 2 Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok cijela Argentina slavi junaka koji je pogotkom u sudačkoj nadoknadi odveo reprezentaciju u finale Svjetskog prvenstva, zanimanje javnosti ponovno je usmjereno na Lautara Martíneza – nogometnu zvijezdu koja je odrastala u skromnoj obitelji, izgradila impresivnu karijeru u Europi i pronašla sreću u stabilnom obiteljskom životu daleko od skandala.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Film Svadba osvojio četiri Zlatne arene na 73. Pulskom filmskom festivalu
veliki uspjeh!
Film Svadba osvojio četiri Zlatne arene na 73. Pulskom filmskom festivalu
Film Koke pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala
čestitke!
Film Koke pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala: Osvojio je nekoliko nagrada
Laura Pausini nastupit će u Areni Zagreb
najavljuje spektakl
Pjevačica koja će zapjevati u finalu Svjetskog prvenstva dolazi i u Arenu Zagreb!
Niko Pulić otkriva - što je teže od brze vožnje i zašto danas mirnije spava!
što je teže od brze vožnje?
Priča o Niki Puliću: Brzina ga je proslavila, utrke obilježile život, a skromnost zadržala čvrsto na zemlji
Lautaro Martínez: Od dječaka iz Bahíe Blance do heroja Argentine
nadimak sve govori
Tko je zgodni Argentinac koji je svojim golom Messija i ekipu plasirao u finale Svjetskog prvenstva?
Životna priča Giannija Versacea
velika tragedija
Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj
''nije baš ugodno''
Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu''
Razvodi se Caleb Shomo nakon što je javno priznao da je gej
nakon 13 godina braka
Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga
Umro Goran Bulatović Manza, suosnivač i prvi bubnjar legendarnih Partibrejkersa
''Bio si neponovljiv...''
Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne domaće grupe, od njega su se oprostili članovi benda
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Maja Šuput i Bloom na odmoru u Marbelli 4
dnevna doza slatkoće
Pogledajte kako je Majin Bloom opet dokazao da je najveći šarmer među domaćim mališanima
Thompson zapjevao u zagrebačkom Studentskom centru 3
veliki interes
Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom
Sanja Radolović zablistala na otvorenju Pulskog filmskog festivala u glamuroznoj metalik haljini 3
voli modu
Zastupnica SDP-a odjenula je haljinu s dubokim dekolteom za svečanu večer u Puli
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pijana Poljakinja rodila dijete kojem je izmjereno više od jednog promila alkohola
javnost u poljskoj zgrožena
Pijana trudnica rodila kod kuće: Liječnici u šoku kad su vidjeli koliko beba ima promila
Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. s trajnim rokom važenja prestaju vrijediti 3. kolovoza 2026.
Važno je imati na umu
Tisuće građana moraju što prije zamijeniti osobnu iskaznicu: Ostalo je manje od mjesec dana
Tuča kod Petrinje: "Trampolin od 3,5 metara nosilo je kao pero"
nestabilno vrijeme
Nevrijeme s tučom pogodilo dio Hrvatske: "Trampolin od 3,5 metara nosilo je kao pero"
show
Životna priča Giannija Versacea
velika tragedija
Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj
''nije baš ugodno''
Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu''
Umro Goran Bulatović Manza, suosnivač i prvi bubnjar legendarnih Partibrejkersa
''Bio si neponovljiv...''
Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne domaće grupe, od njega su se oprostili članovi benda
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
POKROVITELJ DONAT
Od probave do tjelesne težine: Zašto su crijeva ključ ravnoteže u tijelu?
Magnezij u probavi: Zašto ima važnu, ali nedovoljno prepoznatu ulogu?
Pokrovitelj Donat
Magnezij u probavi: Zašto ima važnu, ali nedovoljno prepoznatu ulogu?
zabava
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Jao…
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Postavili noćnu kameru kako bi uhvatili krivca na djelu, ali ni oni nisu očekivali ovakav rezultat
Nije im lako
Postavili noćnu kameru kako bi uhvatili krivca na djelu, ali ni oni nisu očekivali ovakav rezultat
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Čovječe!
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
BiH bruji o obračunu reprezentativaca, pale su teške riječi: "Krezubi mentoli! Otišli kao izbjeglice, a sada..."
Digla se prašina
BiH bruji o obračunu reprezentativaca, pale teške riječi: "Krezubi mentoli! Otišli kao izbjeglice, a sada..."
Hajduk preživio dramatičnu završnicu u Slovačkoj i ušao u drugo pretkolo Europske lige
Jedva
Hajduk preživio dramatičnu završnicu u Slovačkoj i ušao u drugo pretkolo Europske lige
tv
Tajne prošlosti: Poludio je – ponudio mu je mito, a zatim ga je okrivio
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Poludio je – ponudio mu je mito, a zatim ga je okrivio
Daleki grad: Hoće li stići po dijete prije njihovih neprijatelja?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hoće li stići po dijete prije njihovih neprijatelja?
Nasljednik: Jildiz je presretna – napokon upisuje fakultet
NASLJEDNIK
Nasljednik: Jildiz je presretna – napokon upisuje fakultet
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
Divlja i predivna: Skrivena plaža na Korčuli koja će vas očarati svim nijansama plave
Crni biser
Divlja i predivna: Skrivena plaža na Korčuli koja će vas očarati svim nijansama plave
Hrvatsko Mrtvo more: Jedinstvena plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
Vrijedi ga posjetiti
Jeste li znali da i Hrvatska ima Mrtvo more? Unikatna plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
novac
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
Prvi put u 20 godina
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
Američka vlada vraća 81 milijardu dolara carina nakon presude Vrhovnog suda
Pritisak na proračun
Američka vlada vraća 81 milijardu dolara carina nakon presude Vrhovnog suda
lifestyle
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
U moru lanenih haljina jedan je komplet na Stradunu potpuno ukrao pozornost
dubrovačka moda
U moru lanenih haljina jedan je komplet na Stradunu potpuno ukrao pozornost
Najzgodniji mladi domaći pjevač
uvijek zanimljiv
4500 vas izabralo je najzgodnijeg mladog domaćeg pjevača, pobjeda je uvjerljiva
sve
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
BiH bruji o obračunu reprezentativaca, pale su teške riječi: "Krezubi mentoli! Otišli kao izbjeglice, a sada..."
Digla se prašina
BiH bruji o obračunu reprezentativaca, pale teške riječi: "Krezubi mentoli! Otišli kao izbjeglice, a sada..."
Životna priča Giannija Versacea
velika tragedija
Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene