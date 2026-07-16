Tko je zgodni Argentinac koji je svojim golom Messija i ekipu plasirao u finale Svjetskog prvenstva?

Dok cijela Argentina slavi junaka koji je pogotkom u sudačkoj nadoknadi odveo reprezentaciju u finale Svjetskog prvenstva, zanimanje javnosti ponovno je usmjereno na Lautara Martíneza – nogometnu zvijezdu koja je odrastala u skromnoj obitelji, izgradila impresivnu karijeru u Europi i pronašla sreću u stabilnom obiteljskom životu daleko od skandala.

Argentina je sinoć izborila novo finale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede 2:1 protiv Engleske, a junak susreta bio je Lautaro Martínez, koji je u sudačkoj nadoknadi zabio pogodak vrijedan plasmana u finale protiv Španjolske.

Napadač Intera još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih "devetki" današnjice.

Lautaro Martínez - 5 Foto: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Na pragu šestog desetljeća života izgleda senzacionalno: Mokri izlazak iz mora budno su popratili paparazzi

No iza velikih golova krije se priča o skromnom dječaku iz Argentine koji je godinama gradio svoj put do svjetskog vrha.

Lautaro Javier Martínez rođen je 22. kolovoza 1997. u gradu Bahía Blanca, na jugu argentinske pokrajine Buenos Aires. Dolazi iz sportske obitelji – njegov otac Mario bio je nogometaš u nižim argentinskim ligama, dok je majka Karina vodila brigu o obitelji.

Odmalena je živio za nogomet. Dok su druga djeca razmišljala o različitim zanimanjima, Lautaro je znao da želi krenuti očevim stopama. Upravo ga je otac vodio na prve treninge i bio njegova najveća podrška tijekom odrastanja.

Lautaro Martínez - 3 Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Talent je vrlo rano privukao pažnju skauta slavnog Racing Cluba, jednog od najvećih argentinskih klubova.

Nakon prolaska omladinske škole debitirao je za prvu momčad 2015., a već dvije godine kasnije postao jedan od najtraženijih mladih napadača Južne Amerike. Snažna građa, agresivnost, osjećaj za gol i borbenost donijeli su mu nadimak "El Toro" – Bik.

Europski velikani stali su u red za njegov potpis, ali je utrku 2018. godine dobio milanski Inter.

Dolazak u Italiju nije bio jednostavan. Trebalo mu je vremena za prilagodbu na Serie A, no vrlo brzo postao je nezamjenjiv član momčadi.

Lautaro Martínez - 4 Foto: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne domaće grupe, od njega su se oprostili članovi benda

Posebno je briljirao u tandemu s Romeluom Lukakuom, a kasnije je preuzeo ulogu glavnog napadača i kapetana Intera. S klubom je osvojio naslov talijanskog prvaka, nekoliko domaćih trofeja te stigao do finala Lige prvaka, potvrdivši status jednog od najboljih napadača Europe.

Za argentinsku reprezentaciju debitirao je 2018., a s vremenom je postao jedan od ključnih igrača uz Lionela Messija.

Bio je dio generacije koja je prekinula dugogodišnji post bez velikih trofeja osvajanjem Copa Américe 2021., a godinu kasnije ostvario je dječački san osvajanjem Svjetskog prvenstva u Katru.

Lautaro Martínez - 6 Foto: Alessio Morgese / Alamy live news, Ag.FotoMorAle / Alamy / Profimedia

Iako tijekom tog turnira nije imao glavnu golgetersku ulogu, ostao je važan dio momčadi Lionela Scalonija.

Dok je njegova karijera rasla, razvijao se i njegov privatni život.

Od 2018. godine u vezi je s Argentinkom Agustinom Gandolfo, fitness influencericom, modelom i poduzetnicom. Upoznali su se nedugo nakon njegova dolaska u Milano, a njihova ljubavna priča vrlo je brzo postala jedna od najstabilnijih među nogometnim parovima.

Za razliku od brojnih zvijezda koje pune naslovnice zbog skandala, Lautaro i Agustina godinama njeguju miran obiteljski život.

Vjenčali su se u svibnju 2023. na raskošnoj ceremoniji u Villi d'Este na jezeru Como, a slavlju su prisustvovali brojni suigrači i prijatelji iz nogometnog svijeta.

Par ima dvoje djece – kćer Ninu, rođenu 2021., i sina Thea, koji je stigao na svijet 2023. godine.

Na društvenim mrežama često dijele zajedničke trenutke iz obiteljskog života, putovanja i svakodnevice u Milanu, a Lautaro je više puta istaknuo da mu upravo supruga i djeca daju najveću snagu u trenucima najvećeg pritiska.

Agustina je u međuvremenu izgradila i vlastitu poslovnu karijeru. Osim što je uspješna influencerica, zajedno s Lautarom vodi i nekoliko poslovnih projekata, uključujući restoran u Milanu.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kći našeg najpoznatijeg zabavljača u bikiniju partijala na Ultri, objavila je fotke

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''