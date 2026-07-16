Priča o Niki Puliću: Brzina ga je proslavila, utrke obilježile život, a skromnost zadržala čvrsto na zemlji

I za kraj jedna brza sportska priča, ona Nike Pulića. 46 godina automobilizma, tri europske titule i jedna velika životna lekcija. Ovaj zaljubljenik u jurnjavu, našoj je Patriciji Novaković otkrio što mu danas vrijedi više od svake pobjede.

Četvrtog srpnja trostruki europski prvak u brdskim utrkama Niko Pulić obilježio je 46 godina bavljenja automobilizmom. S obzirom na neobičan početak karijere davne 81.godine, Niko je možda čak i jedini vozač u povijesti kojem je cijela auto priča započela bez vozačke dozvole.

''Svirao sam bubnjeve, sa 17 godina i moj prijatelj nažalost pokojni Dubravko mi je dao taj automobil da idem na utrke s cijelom ekipom. Međutim, kad smo trenirali i kad je trebalo ići za utrku onda je tek saznao da nemam vozačku dozvolu i izašao sam na tuđe ime i osvojio 2.mjesto'', govori nam Niko.

Niko Pulić - 3 Foto: In Magazin

Ovaj Dubrovčanin u karijeri dugoj više od četiri desetljeća osvoji je i brojne titule prvaka Hrvatske, te desetke domaćih i međunarodnih pobjeda. A svoju karijeru kako kaže ima isključivo radi podrške obitelji.

''Imam sreću što imam prekrasnu obitelj i što moja druga polovica nije ganjala svoju karijeru, nego me samo podržavala, i mislim da sad pitate neke članove moje obitelji što ja vozim i gdje sam, niti bi znali niti ih to interesira, zanima ih samo da im dodem doma živ i zdrav''.

Niko je vozio neke od najpoznatijih trkaćih automobila, a mnogi ga pamte po iznimno preciznom i besprijekornom stilu. No, biti uspješan vozač znači gotovo 300 dana u godini provesti daleko od kuće.

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''Prije je bilo preko 150 tisuća kilometara godišnje, sad sam došao na nekih 100, jer više ne putujem toliko Zagreb Dubrovnik, i evo moj posao prije utrka, špedicija, kamioni, turistički autobusi, i mislim da se malo tko u Hrvatskoj od profesionalaca može pohvaliti - bliži se 6,5 miliona pređenih kilometara''.

Od 2011- 2015.godine na europskim se stazama natjecao i Nikin sin Ivan. Danas je on otac dvoje djece, a ponosni djed priznaje da mu je ipak drago što je Ivan odustao od ovakve profesionalne karijere i to ne samo da bi mogao biti sa svojom obitelji svakog dana.

''Omogućio mi je da u 63. godini života vozim utrke što drugi odustaju s 30. Naravno kad je on krenuo morao sam se posvetiti njegovoj karijeri, a u moto karijeri, znamo svi da u hrvatskoj ovaj sport nije u vrhu i da je vrlo teško osigurati sredstva da bi se bavio ovim sportom, pa tako ne znam kako bi izgledalo da dvojica iz obitelji voze'', kaže nam.

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A s Nikom smo za kraj odigrali i kratku igru kako bismo doznali što bi u nekim situacijama on zbilja radije odabrao:

Brzina ga je proslavila, utrke obilježile život, a skromnost zadržala čvrsto na zemlji. Upravo zato Niko Pulić i danas uživa posebno poštovanje, i na stazi ali i izvan nje.

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