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Kći našeg najpoznatijeg zabavljača u bikiniju partijala na Ultri, objavila je fotke

Piše J. C., Danas @ 18:04 Celebrity komentari
Iva Čagalj - 1 Iva Čagalj - 1 Foto: Instagram

Dok su tisuće obožavatelja plesale do jutra na Ultri, među njima je bila i Iva Čagalj, kći Joleta, koja je djelić festivalske atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima.

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Kći Joleta zablistala na Ultri: Iva Čagalj u bikiniju partijala do jutra i oduševila fotografijama
golišavi outfit
Kći našeg najpoznatijeg zabavljača u bikiniju partijala na Ultri, objavila je fotke
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