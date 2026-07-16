Kći našeg najpoznatijeg zabavljača u bikiniju partijala na Ultri, objavila je fotke

Dok su tisuće obožavatelja plesale do jutra na Ultri, među njima je bila i Iva Čagalj, kći Joleta, koja je djelić festivalske atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima.

Iva Čagalj, kći popularnog pjevača Joška Čaglja Joleta, privukla je pažnju na ovogodišnjem Ultra Europe festivalu. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s jednog od najvećih glazbenih događaja u Europi, a pratitelje je posebno oduševila svojim ljetnim izdanjem.

Za festivalsku večer Iva je odabrala upečatljiv outfit – bikini sa zebrastim uzorkom koji je iskombinirala s lepršavom suknjom, dok je kosu isplela u dvije pletenice, idealne za cjelonoćni provod. Na drugoj večeri pojavila se u bijelim hlačama, topu i mrežastoj crnoj majici, prateći jedan od nastupa s VIP dijela.

Iva Čagalj - 3 Foto: Instagram

Iva Čagalj - 2 Foto: Instagram

Uz objavu je kratko poručila: "Love my people!", čime je dala do znanja koliko joj je atmosfera na Ultri prirasla srcu, a cijelu objavu pogledajte OVDJE.

Iva Čagalj - 4 Foto: Instagram

Brojna poznata lica okupila su se na svečanom otvorenju novog beach cluba u sklopu resorta Le Méridien Lav u Splitu, a među uzvanicima posebnu su pozornost privukle Ana Čagalj te njezine kćeri Iva i Ema. Majka i kćeri pojavile su se u pomno odabranim modnim kombinacijama koje nisu prošle nezapaženo. Fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 21 21 21 21 21

Iva Čagalj - 2 Foto: Instagram

Iva Čagalj - 4 Foto: Instagram

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Katarina Baban na odmoru s novim dečkom, uživali su u društvu još jednog poznatog Hrvata

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Afera s predsjednikom uništila joj je život: Kako 30 godina poslije izgleda najpoznatija ljubavnica na svijetu?