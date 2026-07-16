Preminula je najstarija članica obitelji Kardashian, tužnu vijest potvrdila je kći

Obitelj Kardashian-Jenner zavijena je u crno nakon što je preminula omiljena baka slavne reality dinastije.

Mary Jo "MJ" Campbell, majka Kris Jenner i baka članova obitelji Kardashian-Jenner, preminula je u 92. godini života.

Tužnu vijest u četvrtak je na Instagramu potvrdila Kris.

"Danas smo se oprostili od moje predivne mame MJ. Ne postoje riječi koje bi mogle opisati koliko mi je značila niti koliko boli ovaj oproštaj", napisala je 70-godišnja zvijezda reality serije ''Keeping Up With The Kardashians''.

U emotivnoj posveti Jenner je istaknula kako ju je majka naučila najvažnijim životnim vrijednostima – bezuvjetnoj ljubavi prema obitelji, dobroti i zahvalnosti za svaki zajednički trenutak.

"Naučila me svemu što je uistinu važno. Da voliš svoju obitelj svim srcem, budeš uz ljude koje voliš i da nijedan trenutak proveden zajedno nikada ne uzimaš zdravo za gotovo. Naučila nas je da je obitelj sve", poručila je.

Kim Kardashian i Mary Jo Campbell - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Objava je sadržavala i dirljivo pismo pokojnoj majci u kojem joj zahvaljuje na svim žrtvama, mudrim savjetima i bezuvjetnoj ljubavi.

"Mama, hvala ti za svaku žrtvu koju si podnijela, za svaku mudrost koju si podijelila i za svaki trenutak u kojem si nas tako potpuno voljela. Nedostajat će mi naši svakodnevni razgovori, tvoj osmijeh i tvoj smijeh", napisala je.

Dodala je kako će, unatoč velikom gubitku, majčina ljubav nastaviti živjeti kroz obitelj i njihove zajedničke tradicije.

"Kada pogledam svoju djecu i unuke, zauvijek ću u svima nama vidjeti dio tebe. Ne postoji dio mene koji nije oblikovan tobom. Ako sam išta u životu učinila kako treba, to je zato što sam cijeli život nastojala živjeti na način koji bi te učinio ponosnom", poručila je na kraju objave.

Khloe Kardashian, Mary Jo Campbell i Kris Jenner - 3 Foto: THA / Alamy / Profimedia

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Na objavu su među prvima reagirale unuke Kylie Jenner i Kourtney Kardashian.

Mary Jo Campbell bila je dobro poznato lice obožavateljima obitelji Kardashian-Jenner jer se godinama pojavljivala u reality emisijama ''Keeping Up With the Kardashians'' i ''The Kardashians''.

Ovo nije prvi veliki obiteljski gubitak za Kris Jenner. U ožujku 2024. ostala je bez mlađe sestre Karen Houghton, koja je iznenada preminula u 65. godini od srčanog zastoja. Tada je poručila kako je njezina smrt bolan podsjetnik da je život kratak i nepredvidiv.

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