Legendarno! Dvije folk-dive uzburkale su internet zajedničkom fotkom

Regionalne glazbene zvijezde Seka Aleksić i Lepa Brena susrele su se tijekom boravka na crnogorskom primorju, a fotografija njihovog zajedničkog druženja ubrzo je postala hit na društvenim mrežama.

Ljeto na crnogorskom primorju spojilo je dvije regionalne glazbene zvijezde, Seku Aleksić i Lepu Brenu, koje su iskoristile priliku za zajedničko druženje i ručak.

Nakon jednog od svojih nastupa, Seka je sa svojim suradnicima posjetila poznati restoran, gdje se sasvim slučajno susrela s dugogodišnjom kolegicom Lepom Brenom. Susret nisu propustile ovjekovječiti fotografijom, a trenutke opuštenog druženja podijelile su i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Seka Aleksić i Lepa Brena - 2 Foto: Instagram

Posebnu pažnju privukla su njihova modna izdanja. Obje su odabrale upečatljive crvene kombinacije koje su upotpunile elegantnim šeširima i sunčanim naočalama, zbog čega su mnogi primijetili da izgledaju gotovo modno usklađeno.

Lepa Brena - 2 Foto: Instagram

Seka Aleksić - 2 Foto: Seka Aleksić/Instagram

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Uz zajedničku fotografiju Seka je kratko napisala: "Ručkić, kafica, rakijica", uz emotikone koji su dodatno dočarali opuštenu atmosferu.

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Zajedničko pojavljivanje dviju velikih regionalnih zvijezda oduševilo je njihove obožavatelje.

Seka Aleksić (pravim imenom Svetlana Aleksić) rođena je 23. travnja 1981. u Zvorniku, u Bosni i Hercegovini. Jedna je od najpopularnijih regionalnih folk-pop pjevačica, a karijeru je započela početkom 2000-ih. Veliku popularnost stekla je hitovima poput "Crno i zlatno", "Kraljica", "Aspirin", "Poslednji let" i "Boli stara ljubav". Osim glazbom, bavi se modom i poduzetništvom, a poznata je i po velikom broju pratitelja na društvenim mrežama. U braku je s Veljkom Piljikićem, s kojim ima dva sina.

Seka Aleksić - 1 Foto: Seka Aleksić/Instagram

Lepa Brena (pravim imenom Fahreta Jahić Živojinović) rođena je 20. listopada 1960. u Tuzli, u Bosni i Hercegovini. Smatra se jednom od najvećih glazbenih zvijezda bivše Jugoslavije, a karijeru je započela početkom 1980-ih s grupom Slatki greh. Tijekom više od četiri desetljeća prodala je milijune albuma i ostvarila brojne hitove, među kojima su "Mile voli disko", "Jugoslovenka", "Čačak, Čačak", "Hajde da se volimo" i "Boliš i ne prolaziš". Osim uspješne glazbene karijere, ostvarila se i kao glumica te poduzetnica. U braku je s bivšim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem, s kojim ima sina, dok je i maćeha njegovom sinu iz prvog braka. Danas je i dalje jedna od najtraženijih izvođačica u regiji.

Lepa Brena Foto: Instagram

Znate li da Seka Aleksić ima stariju sestru koja se također bavi glazbom? Više o njoj saznajte OVDJE.

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