Na pragu šestog desetljeća života izgleda senzacionalno: Mokri izlazak iz mora budno su popratili paparazzi

Jedna od najljepših televizijskih voditeljica Europe, Michelle Hunziker, ponovno je privukla pažnju paparazza romantičnim prizorima s odmora i izgledom koji oduzima dah.
Talijansko-švicarska televizijska voditeljica i bivša manekenka Michelle Hunziker ponovno je privukla pažnju fotografa, ovoga puta tijekom odmora na Eolskim otocima u Italiji.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga
Lijepa 49-godišnjakinja uživala je u sunčanom danu na luksuznoj jahti u društvu svog partnera, glumca Giulia Berrutija, s kojim nije skrivala zaljubljenost. Par je izmjenjivao strastvene poljupce dok je Michelle izlazila iz kristalno čistog mora, a Berruti joj je pružao ruku kako bi se popela na brod.
Michelle Hunziker - 3 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Za opušteni dan na moru Michelle je odabrala jednostavan crni bikini koji je istaknuo njezinu vitku i utreniranu figuru. Fotografije još jednom potvrđuju da voditeljica, unatoč tome što je na ulasku u šesto desetljeće života, izgleda besprijekorno i bez problema može konkurirati mnogo mlađim kolegicama.
Michelle Hunziker - 2 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Na odmoru su im se pridružile i kćeri, pa je romantično druženje bilo isprepleteno obiteljskim trenucima na moru.
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Michelle je odrasla u švicarskom Ostermundigenu, a međunarodnu je slavu stekla kao model i televizijska voditeljica. Publika ju je ove godine gledala i kao jednu od voditeljica Eurosonga, dok je tijekom karijere postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Italiji.
Michelle Hunziker - 3 Foto: Profimedia
Privatni život često joj je bio pod povećalom javnosti. S talijanskom glazbenom zvijezdom Erosom Ramazzottijem bila je u braku od 1998. do 2009. godine te s njim ima kćer Auroru, kojoj je pjevač posvetio svoj veliki hit "L'aurora", dok je za Michelle napisao pjesmu "Più bella cosa". Nakon razvoda udala se za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim ima dvije kćeri, Sole i Celeste, no i taj je brak završio razvodom.
Michelle Hunziker i Eros Ramazzotti Foto: Profimedia
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Sudeći prema najnovijim fotografijama, Michelle danas ponovno uživa u ljubavi, a s Giuliom Berrutijem djeluje sretnije nego ikad.
Michelle Hunziker - 5 Foto: Profimedia
Michelle Hunziker - 3 Foto: Profimedia
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