Na pragu šestog desetljeća života izgleda senzacionalno: Mokri izlazak iz mora budno su popratili paparazzi

Jedna od najljepših televizijskih voditeljica Europe, Michelle Hunziker, ponovno je privukla pažnju paparazza romantičnim prizorima s odmora i izgledom koji oduzima dah.

Talijansko-švicarska televizijska voditeljica i bivša manekenka Michelle Hunziker ponovno je privukla pažnju fotografa, ovoga puta tijekom odmora na Eolskim otocima u Italiji.

Lijepa 49-godišnjakinja uživala je u sunčanom danu na luksuznoj jahti u društvu svog partnera, glumca Giulia Berrutija, s kojim nije skrivala zaljubljenost. Par je izmjenjivao strastvene poljupce dok je Michelle izlazila iz kristalno čistog mora, a Berruti joj je pružao ruku kako bi se popela na brod.

Michelle Hunziker - 3 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za opušteni dan na moru Michelle je odabrala jednostavan crni bikini koji je istaknuo njezinu vitku i utreniranu figuru. Fotografije još jednom potvrđuju da voditeljica, unatoč tome što je na ulasku u šesto desetljeće života, izgleda besprijekorno i bez problema može konkurirati mnogo mlađim kolegicama.

Michelle Hunziker - 2 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na odmoru su im se pridružile i kćeri, pa je romantično druženje bilo isprepleteno obiteljskim trenucima na moru.

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Michelle je odrasla u švicarskom Ostermundigenu, a međunarodnu je slavu stekla kao model i televizijska voditeljica. Publika ju je ove godine gledala i kao jednu od voditeljica Eurosonga, dok je tijekom karijere postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Italiji.

Michelle Hunziker - 3 Foto: Profimedia

Privatni život često joj je bio pod povećalom javnosti. S talijanskom glazbenom zvijezdom Erosom Ramazzottijem bila je u braku od 1998. do 2009. godine te s njim ima kćer Auroru, kojoj je pjevač posvetio svoj veliki hit "L'aurora", dok je za Michelle napisao pjesmu "Più bella cosa". Nakon razvoda udala se za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim ima dvije kćeri, Sole i Celeste, no i taj je brak završio razvodom.

Michelle Hunziker i Eros Ramazzotti Foto: Profimedia

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Sudeći prema najnovijim fotografijama, Michelle danas ponovno uživa u ljubavi, a s Giuliom Berrutijem djeluje sretnije nego ikad.

Michelle Hunziker - 5 Foto: Profimedia

Michelle Hunziker - 3 Foto: Profimedia

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