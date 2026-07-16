Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne domaće grupe, od njega su se oprostili članovi benda

Regionalnu rock scenu pogodila je tužna vijest, preminuo je Goran Bulatović Manza, bubnjar i jedan od osnivača kultne grupe Partibrejkers.

Preminuo je Goran Bulatović Manza, bubnjar i jedan od osnivača kultnog rock sastava Partibrejkers.

Bulatović, rođen 1959. godine, imao je važnu ulogu u nastanku benda te je sudjelovao u oblikovanju njegova prepoznatljivog zvuka.

Od njega su se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostili članovi Partibrejkersa, istaknuvši njegov doprinos osnivanju i razvoju grupe.

"Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa. Bio si neponovljiv. Jedan od dvoje koji je utjecao na moje odrastanje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", stoji u objavi na službenom profilu benda.

Partibrejkersi su osnovani 1982. godine u Beogradu, a bend su pokrenuli Zoran Kostić Cane, Goran Bulatović Manza, Nebojša Antonijević Anton i Ljubiša Kostadinović. Tijekom desetljeća izrasli su u jedan od najutjecajnijih rock sastava na prostoru bivše Jugoslavije, ostavivši snažan trag na regionalnoj glazbenoj sceni.

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Bulatović će ostati zapamćen kao jedan od ključnih ljudi u prvim godinama benda i glazbenik koji je dao važan doprinos stvaranju zvuka po kojem su Partibrejkersi postali prepoznatljivi.

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