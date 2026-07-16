Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne domaće grupe, od njega su se oprostili članovi benda

Regionalnu rock scenu pogodila je tužna vijest, preminuo je Goran Bulatović Manza, bubnjar i jedan od osnivača kultne grupe Partibrejkers.
Preminuo je Goran Bulatović Manza, bubnjar i jedan od osnivača kultnog rock sastava Partibrejkers.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga
Bulatović, rođen 1959. godine, imao je važnu ulogu u nastanku benda te je sudjelovao u oblikovanju njegova prepoznatljivog zvuka.
Od njega su se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostili članovi Partibrejkersa, istaknuvši njegov doprinos osnivanju i razvoju grupe.
"Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa. Bio si neponovljiv. Jedan od dvoje koji je utjecao na moje odrastanje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", stoji u objavi na službenom profilu benda.
Partibrejkersi su osnovani 1982. godine u Beogradu, a bend su pokrenuli Zoran Kostić Cane, Goran Bulatović Manza, Nebojša Antonijević Anton i Ljubiša Kostadinović. Tijekom desetljeća izrasli su u jedan od najutjecajnijih rock sastava na prostoru bivše Jugoslavije, ostavivši snažan trag na regionalnoj glazbenoj sceni.
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda djevojčica s viralnog memea? Osvojila je internet jednim pogledom
Bulatović će ostati zapamćen kao jedan od ključnih ljudi u prvim godinama benda i glazbenik koji je dao važan doprinos stvaranju zvuka po kojem su Partibrejkersi postali prepoznatljivi.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Katarina Baban na odmoru s novim dečkom, uživali su u društvu još jednog poznatog Hrvata
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Afera s predsjednikom uništila joj je život: Kako 30 godina poslije izgleda najpoznatija ljubavnica na svijetu?