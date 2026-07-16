Naša bivša misica objavila je fotografije kojima je dokazala da je zbilja prirodna ljepotica

Fani Čapalija na Instagramu je pokazala da i 33 godine nakon osvajanja titule Miss Hrvatske izgleda besprijekorno, oduševivši pratitelje fotografijama na kojima pozira s minimalno šminke i u prirodnom izdanju.

Nekadašnja Miss Hrvatske Fani Čapalija ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu, gdje je objavila nekoliko novih fotografija na kojima je pokazala kako i danas izgleda jednako sjajno i prirodno kao u vrijeme kada je osvojila prestižnu lentu.

Na fotografijama Fani pozira u elegantnoj crnoj suknji visokog struka i efektnoj crno-bijeloj crop košulji, a posebnu pažnju privuklo je njezino lice gotovo bez šminke. Uz tek diskretan make-up i sjajnu, prirodnu kožu, 33 godine nakon pobjede na izboru za Miss Hrvatske i dalje plijeni mladolikim izgledom.

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Fani Čapalija - 4 Foto: Instagram

Bivša misica nasmiješeno je pozirala u sobi i ispred prozora, a jednostavnim izdanjem još je jednom potvrdila da ljepota ne treba mnogo dodataka. Minimalistički styling i prirodan izgled izazvali su brojne komplimente njezinih pratitelja.

Fani Čapalija - 1 Foto: Instagram

Fani Čapalija - 2 Foto: Instagram

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Fani Čapalija titulu Miss Hrvatske osvojila je 1993. godine, sa samo 18 godina, nakon čega je predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta i postala jedno od najprepoznatljivijih domaćih lica devedesetih.

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, svaka njezina objava na društvenim mrežama privuče veliku pozornost.

Nove fotografije još su jednom pokazale da je Fani ostala vjerna prirodnom izgledu te da, više od tri desetljeća nakon osvajanja krune najljepše Hrvatice, i dalje izgleda besprijekorno.

Jednom prilikom je objavila fotografije iz mladosti, o čemu više čitajte OVDJE.

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