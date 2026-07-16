Kako danas izgleda djevojčica s viralnog memea? Osvojila je internet jednim pogledom

Chloe Clem, koja je s dvije godine postala svjetski poznata zahvaljujući legendarnom sumnjičavom pogledu, danas je 15-godišnja srednjoškolka koja živi mirnije, iako je viralna slava njezinoj obitelji donijela putovanja, financijsku sigurnost i trajno mjesto u povijesti interneta.
Prije više od desetljeća njezin je sumnjičavi pogled obišao svijet i postao jedan od najpoznatijih internetskih memova svih vremena, a danas je Chloe Clem odrasla tinejdžerica koja vodi znatno mirniji život.3 vijesti o kojima se priča ''nije baš ugodno'' Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu'' nakon 13 godina braka Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga velika tragedija Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Chloe je imala samo dvije godine kada je 2013. godine njezina majka Katie na YouTubeu objavila video u kojem ona i pet godina starija sestra Lily saznaju da umjesto u školu odlaze u Disneyland. Dok je sestra od sreće briznula u plač, mala Chloe u kameru je uputila zbunjeni i sumnjičavi pogled koji je u rekordnom roku postao viralni hit.
Danas Chloe ima 15 i pol godina i živi u SAD-u sa svojom obitelji, pohađa srednju školu i rijetko se pojavljuje u javnosti. Iako više nije svakodnevno pod svjetlima reflektora, povremeno se može vidjeti na obiteljskim objavama na društvenim mrežama.
Chloe Clem - 3 Foto: YouTube Screenshot
U razgovoru za magazin People početkom prošle godine otkrila je da ne žali zbog slave koju joj je donio legendarni meme te da bi se u budućnosti voljela ozbiljnije posvetiti stvaranju sadržaja za YouTube i društvene mreže.
"Bilo je ondje jako puno ljudi koje sam upoznala i toliko stvari koje sam imala priliku doživjeti. Bilo je stvarno predivno", rekla je Chloe za magazin People.
Chloe Clem - 1 Foto: YouTube Screenshot
Dodala je i kako je s roditeljima putovala nekoliko zemalja svijeta, pogotovo Južnu Ameriku, a sva putovanja financirao je Google.
S druge strane, njezina majka Katie priznala je kako danas osjeća određenu grižnju savjesti jer u trenutku viralne popularnosti nije razmišljala o tome kakav bi dugoročan utjecaj internetska slava mogla imati na njezinu djecu. Upravo zato obitelj je s godinama odlučila znatno smanjiti njihovu javnu izloženost.
Chloe Clem - 1 Foto: Instagram
Chloe Clem - 2 Foto: Instagram
Chloe Clem - 3 Foto: Instagram
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"Chloe je imala dvije godine i ljudi su joj prilazili", ispričala je Katie. "Uvijek su poludili i slikali bi ju."
Ipak, viralni trenutak donio im je i financijsku korist. Originalni "Side-Eyeing Chloe" meme 2021. godine prodan je kao NFT za oko 74 tisuće američkih dolara, čime je ova djevojčica dodatno učvrstila svoje mjesto u povijesti interneta.
Chloe Clem Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia
"Prije deset godina bili smo siromašni. Onda sam se ovo dogodilo i pomislili smo: "Što? Sada možemo platiti račune. Možemo prilagoditi naš sićušni stan u dom za četvero", kazala je majka, čiji je suprug David u međuvremenu izgubio posao. "Taj novac nas je spasio da preživimo cijelo deseljeće. Svaki novčić, osim što smo nešto stavljali sa strane i sačuvali, pomogao nam je kroz život. Stanarina, računi, hrana."
I više od deset godina kasnije, dovoljno je samo pogledati njezin legendarni izraz lica da većina korisnika interneta odmah zna o kojem se memu radi.
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