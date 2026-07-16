Kako danas izgleda djevojčica s viralnog memea? Osvojila je internet jednim pogledom

Chloe Clem, koja je s dvije godine postala svjetski poznata zahvaljujući legendarnom sumnjičavom pogledu, danas je 15-godišnja srednjoškolka koja živi mirnije, iako je viralna slava njezinoj obitelji donijela putovanja, financijsku sigurnost i trajno mjesto u povijesti interneta.

Prije više od desetljeća njezin je sumnjičavi pogled obišao svijet i postao jedan od najpoznatijih internetskih memova svih vremena, a danas je Chloe Clem odrasla tinejdžerica koja vodi znatno mirniji život.

Chloe je imala samo dvije godine kada je 2013. godine njezina majka Katie na YouTubeu objavila video u kojem ona i pet godina starija sestra Lily saznaju da umjesto u školu odlaze u Disneyland. Dok je sestra od sreće briznula u plač, mala Chloe u kameru je uputila zbunjeni i sumnjičavi pogled koji je u rekordnom roku postao viralni hit.

Danas Chloe ima 15 i pol godina i živi u SAD-u sa svojom obitelji, pohađa srednju školu i rijetko se pojavljuje u javnosti. Iako više nije svakodnevno pod svjetlima reflektora, povremeno se može vidjeti na obiteljskim objavama na društvenim mrežama.

Chloe Clem - 3 Foto: YouTube Screenshot

U razgovoru za magazin People početkom prošle godine otkrila je da ne žali zbog slave koju joj je donio legendarni meme te da bi se u budućnosti voljela ozbiljnije posvetiti stvaranju sadržaja za YouTube i društvene mreže.

"Bilo je ondje jako puno ljudi koje sam upoznala i toliko stvari koje sam imala priliku doživjeti. Bilo je stvarno predivno", rekla je Chloe za magazin People.

Chloe Clem - 1 Foto: YouTube Screenshot

Dodala je i kako je s roditeljima putovala nekoliko zemalja svijeta, pogotovo Južnu Ameriku, a sva putovanja financirao je Google.

S druge strane, njezina majka Katie priznala je kako danas osjeća određenu grižnju savjesti jer u trenutku viralne popularnosti nije razmišljala o tome kakav bi dugoročan utjecaj internetska slava mogla imati na njezinu djecu. Upravo zato obitelj je s godinama odlučila znatno smanjiti njihovu javnu izloženost.

Chloe Clem - 1 Foto: Instagram

Chloe Clem - 2 Foto: Instagram

Chloe Clem - 3 Foto: Instagram

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"Chloe je imala dvije godine i ljudi su joj prilazili", ispričala je Katie. "Uvijek su poludili i slikali bi ju."

Ipak, viralni trenutak donio im je i financijsku korist. Originalni "Side-Eyeing Chloe" meme 2021. godine prodan je kao NFT za oko 74 tisuće američkih dolara, čime je ova djevojčica dodatno učvrstila svoje mjesto u povijesti interneta.

Chloe Clem Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Prije deset godina bili smo siromašni. Onda sam se ovo dogodilo i pomislili smo: "Što? Sada možemo platiti račune. Možemo prilagoditi naš sićušni stan u dom za četvero", kazala je majka, čiji je suprug David u međuvremenu izgubio posao. "Taj novac nas je spasio da preživimo cijelo deseljeće. Svaki novčić, osim što smo nešto stavljali sa strane i sačuvali, pomogao nam je kroz život. Stanarina, računi, hrana."

I više od deset godina kasnije, dovoljno je samo pogledati njezin legendarni izraz lica da većina korisnika interneta odmah zna o kojem se memu radi.

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