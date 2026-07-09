Što se dogodilo s najvećim zavodnikom sapunica? Na vrhuncu slave odrekao se života koji su mnogi sanjali

Valentino Lanús proslavio se ulogama u meksičkim telenovelama, no na vrhuncu slave napustio je glumu kako bi se posvetio duhovnom životu i obitelji.

Početkom 2000-ih Valentino Lanús bio je jedan od najvećih zavodnika meksičkih telenovela. Njegov osmijeh, prepoznatljiv izgled i glavne uloge u hit-serijama osvojili su milijune gledatelja diljem svijeta, no u trenutku kada je bio na vrhuncu popularnosti odlučio je napustiti svijet televizije i krenuti potpuno drugim putem.

Danas živi daleko od reflektora, posvećen obitelji i duhovnosti, a kratki povratak glumi 2024. bio je iznimka, a ne početak velikog povratka.

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Valentino Lanus - 3 Foto: YouTube Screenshot

Lanús, pravim imenom Luis Alberto López Ayala, rođen je 3. svibnja 1975. u Ciudad de Méxicu. Odrastao je u obitelji s tri sestre, kao jedini sin svojih roditelja Margarite i Luisa Alberta. Prije nego što je zakoračio u svijet glume bavio se sportom, osobito nogometom i surfanjem, a prve korake u svijetu zabave napravio je kao model.

Nakon manekenske karijere upisao je Centro de Educación Artística (CEA), prestižnu glumačku školu Televise. Upravo ondje zapazila ga je producentica Carla Estrada i ponudila mu prvu televizijsku ulogu u telenoveli "María Isabel" 1997. godine.

Valentino Lanus - 2 Foto: Profimedia

Nakon nekoliko manjih uloga uslijedile su serije koje su ga pretvorile u jednog od najpopularnijih televizijskih glumaca Latinske Amerike. Veliku popularnost stekao je kao Imanol u telenoveli "Primer amor... a mil por hora", a zatim su uslijedili uspješni projekti poput "El juego de la vida", "Amar otra vez", "Alborada", "Amar sin límites", "Las tontas no van al cielo" i "Llena de amor". Tijekom 2000-ih bio je jedan od zaštitnih znakova Televisinih romantičnih serija.

Nakon godina rada priznao je da ga televizijska industrija više ne ispunjava te da mu ne odgovara način na koji funkcionira svijet zabave.

Valentino Lanus - 7 Foto: YouTube Screenshot

Valentino Lanus - 5 Foto: YouTube Screenshot

Preselio se u područje Riviere Maye, gdje je godinama živio okružen prirodom. Posvetio se jogi, meditaciji, svjesnom disanju i proučavanju različitih duhovnih učenja, a kasnije je počeo održavati i radionice posvećene osobnom razvoju.

Tek je kasnije otkrio da je tijekom povlačenja vodio i privatnu zdravstvenu bitku s rakom crijeva, koju je uspio pobijediti.

Valentino Lanus - 4 Foto: YouTube Screenshot

Valentino Lanus - 2 Foto: YouTube Screenshot

Veliko iznenađenje za obožavatelje uslijedilo je 2024., kada se nakon višegodišnje pauze vratio na male ekrane u telenoveli "Tu vida es mi vida", gdje je glumio uz Susanu González.

Mnogi su vjerovali da će to označiti njegov trajni povratak, no Lanús je ubrzo objasnio da je riječ o jednokratnom projektu te da nema namjeru ponovno graditi karijeru u telenovelama.

Danas je ponosni otac kćeri Maríe Magdalene, koja je, kako je više puta istaknuo, postala njegov najveći životni prioritet.

Privatni život drži podalje od javnosti, rijetko govori o ljubavnim vezama i većinu vremena provodi s obitelji, daleko od užurbanog života u Ciudad de Méxicu.

Valentino Lanus - 1 Foto: Profimedia

Iako se povremeno pojavljuje u javnosti, Lanús danas otvoreno kaže da ga svijet televizije više ne privlači.

Početkom 2026. izjavio je da ne planira povratak telenovelama jer su mu duhovni razvoj, očinstvo i mir postali važniji od slave.

"Ne sviđaju mi se priče, ne sviđa mi se taj svijet ni način na koji funkcionira. Danas imam miran i sretan život, posvećen tome da budem otac", rekao je u razgovoru s meksičkim medijima.

Iako ostavlja mogućnost da se jednog dana ponovno okuša u glumi ako ga privuče pravi projekt, trenutačno je potpuno posvećen životu u prirodi, duhovnim praksama i odgoju svoje kćeri. Tako je nekadašnji miljenik milijuna gledatelja zamijenio glamur televizijskih studija tišinom džungle, u kojoj je, kako sam kaže, pronašao ono što je godinama tražio.

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