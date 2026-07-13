Romina Knežić podijelila je s nama formulu svog savršenog ljeta: "Život nema opciju premotaj"

Iza ozbiljnih vijesti i svakodnevnog ritma informativnog programa kriju se i trenuci u kojima je najvažnije usporiti. Voditeljica Dnevnika Nove TV Romina Knežić u razgovoru za naš portal otkrila nam je kako izgleda njezin idealan ljetni odmor, što joj pomaže da se istinski odmori te zašto su joj more, knjige i jednostavni trenuci najveći luksuz.

Nakon mjeseci provedenih u dinamičnom ritmu informativnog programa, ljeto za Rominu Knežić nije samo vrijeme godišnjeg odmora, nego prilika za potpuno usporavanje i povratak sebi. U svijetu u kojem su brzina i obveze svakodnevica, upravo su trenuci mira ono što najviše cijeni.

''To je plutanje raširenih ruku na površini mora. Osjećaj da me nježni valovi nose i da na trenutak ne pripadam ničemu osim toj ljekovitoj masi vode. Pravi odmor je isključenje od svega grubog, glasnog i napornog. Od života koji stalno nešto traži. Bez potrebe da itko kaže: 'Idemo'. U ljetu ima nečeg drevnog i svetog... Povratak sebi i razgovorima koji se ne žure.", rekla nam je Romina na početku razgovora.

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Iako mnogi imaju mjesto kojem se vjerno vraćaju iz godine u godinu, Romina priznaje kako nju više od same destinacije privlači osjećaj koji neko mjesto može probuditi.

Romina Knežić Foto: Privatne fotografije

"Otvorena sam za sve opcije. Nemam jednu omiljenu destinaciju kojoj se stalno vraćam, više se vraćam osjećaju da me neko mjesto iznenadi."

Posebnu čar odmora za nju ne čine veliki planovi, nego mali, gotovo neprimjetni rituali koji stvaraju osjećaj da je vrijeme napokon usporilo.

"Nastojim da ljetni ritual bude uvijek romantično uspješan. Kada sunce padne malo niže, sve utihne i izgubi se osjećaj žurbe. Knjiga se otvori na pravoj stranici i na par minuta postanem uvjerena da sam osoba koja zna uživati u životu."

Romina Knežić Foto: Privatne fotografije

Kao jedna od zaštitnih lica informativnog programa, svakodnevno je okružena vijestima i informacijama. Ipak, tijekom godišnjeg odmora nastoji pronaći prostor u kojem digitalni svijet može pričekati.

"Internet je postao naše skoro pa osnovno okruženje, ali na odmoru algoritam uvijek može pričekati. Život nema opciju premotaj."

Kada je riječ o putovanjima, više od turističkih atrakcija privlače je mjesta koja su zadržala svoju autentičnost i ritam života koji se ne prilagođava užurbanosti.

"Volim mjesta koja nisu savršena za razglednicu. Uvale s barkama, ribarskim mrežama koje se suše na suncu, ljudima koji se pozdravljaju po imenu i osjećajem da ste stigli negdje gdje vrijeme nije izgubilo strpljenje. Dobar plan mi je uvijek karta prema boljim doživljajima'', otkriva nam.

Na pitanje o najljepšem ljetnom sjećanju ne izdvaja egzotična putovanja ni kilometre koje je prošla, nego jedan jednostavan trenutak koji za nju ima posebnu vrijednost.

Romina Knežić - 4 Foto: Nova TV

"Najljepši odmor nije onaj s najviše prijeđenih kilometara već kada se probudim prije svih, odem plivati bez osjećaja da ću negdje kasniti."

Zanimljivo, priznaje kako joj ponekad ni putovanje nije potrebno da bi se osjećala kao da je na odmoru. Dovoljno je dopustiti danu da teče bez unaprijed zadanog rasporeda.

"Nekad mi je najljepše upravo onda kada nigdje ne putujem. Kada dopustim danu da teče svojim ritmom."

Iako je mnogi doživljavaju kao energičnu i uvijek aktivnu, kaže da u sebi nosi različite strane koje tijekom odmora napokon dolaze do izražaja.

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"Jesam li aktivna? Zapravo u meni postoji više verzija. I divlja sam i tiha. Ponekad jurim, a ponekad se potpuno umirim. Odmor nije samo riječ niti nekoliko slobodnih dana. To je komadić vremena koji sašijem po svojoj mjeri."

Jedna stvar ipak je neizostavan suputnik svakog njezina ljeta – knjiga, bez koje ne može zamisliti godišnji odmor.

"Knjiga je moj 'must have'. Svako ljeto vežem uz neke knjige. Jer i čitanje je putovanje."

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A kada bi cijelu filozofiju savršenog odmora trebala sažeti u samo nekoliko riječi, odgovor je kratak, ali dovoljno govori.

"Dolce far niente..."

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