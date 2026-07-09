Marko Šepat o trenucima za pamćenje nakon povratka iz Amerike: "Kad s razglasa čuješ 'Nije u šoldima sve', a Grdović povede masu''

Utakmice su trajale 90 minuta, ali novinarski dani znali su potrajati i više od 18 sati. Marko Šepat za naš portal otkriva što se događa iza kulisa Svjetskog prvenstva i zašto će mu ovo ostati najdraže profesionalno iskustvo.

Dok su gledatelji ispred malih ekrana pratili nekoliko minuta televizijskog priloga ili javljanje uživo, iza kamera odvijala se sasvim druga priča.

Novinar Nove TV Marko Šepat proteklih je tjedana iz Amerike pratio Svjetsko prvenstvo, a u razgovoru za naš portal otkrio je kako zapravo izgleda radni dan na jednom od najvećih sportskih događaja na svijetu – od ranih jutarnjih buđenja i višesatnih vožnji do euforije na stadionima i susreta koji se pamte cijeli život.

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Prilagodba na američku vremensku zonu pokazala se jednim od najvećih izazova već od prvog dana. Ritam rada bio je potpuno drukčiji nego na europskim prvenstvima, a dani su, kaže, trajali znatno dulje.

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"Moram priznati da su na ovom putovanju dani bili nekako zahtjevniji, odnosno "duži" nego što je to običaj kada smo u Europi. Razlog je naravno vremenska zona. Nije bilo baš prostora za duže spavanje, prvih 10-ak dana mučio sam se s prilagodbom i dizao već u pola 5, 5 ili 6 ujutro. Kasnije je to malo došlo na svoje, ali kad se probudite, baš zbog te vremenske razlike, nemate puno prostora niti vremena. Recimo, ne možete se previše posvetiti nekim privatnim stvarima, porukama ili pozivima, jer već komunicirate sa Zagrebom oko posla. Kada se primjerice čujemo u "mojih" 8 ujutro, kod njih je to već 14 ili 15 sati, ovisno u kojem smo gradu bili. Ako imamo javljanje za Vijesti u 17 sati, onda to znači brzinski doručak, na kojem je glavna tema odmah ujutro posao - što ćemo, kad ćemo, kako ćemo... Najveći izazov bili su dani kada smo osim javljanja uživo imali i snimanja priloga, jer oni bi potrajali od 9,10 ujutro pa sve do 22, 23 navečer kada bismo slali materijal za Zagreb i montirali priloge."

Marko Šepat - 23 Foto: Privatan album

Ono što gledatelji vide u nekoliko minuta televizijskog priloga samo je završni proizvod. Iza svake minute emitiranog sadržaja krije se mnogo organizacije, tehničkih izazova i nepredviđenih situacija.

"Puno toga otpada na tehničke stvari, razno-razne manje ili veće probleme ili pak neočekivane situacije koje onda rješavaš u hodu. Podosta vremena ode i u automobilu s obzirom na velike gradove i još veće gužve, što ponekad uključuje i presvlačenje u bunkeru, no sve je to dio ovog posla i najbitnije je ono što u finalnoj verziji izađe na TV-u. Ali sve je puno lakše i jednostavnije kada imaš pravu ekipu uz sebe, a mi smo to bili - kolega snimatelj Mislav Jujnović i kolega Ivica Medo, novinarska ikona, ''stara iskusnjara'' s portala Gol.hr.

Najveći tempo bio je u jutarnjim satima, kada nije bilo vremena za opušten početak dana. S druge strane, postoje trenuci koji novinarima ostaju u posebnom sjećanju.

"Najstresniji dio dana, opet ponavljam zbog vremenske razlike, na ovom prvenstvu bila su jutra. Brzinski doručak, brzinska kava, brzinsko spremanje i odmah u automobil. Ponekad pola sata, ponekad i više od sat vremena vožnje da bi došao do adekvatne lokacije za javljanje uživo. Najzanimljivija su bila, naravno, praćenja utakmica uživo na stadionu, kad se osim novinarske možeš prebaciti i u navijačku ulogu. Ili one slobodne večeri kada smo se mogli opustiti od posla družeći se s našim ljudima u Sjevernoj Americi, a zaista su nas prekrasno ugostili, pogotovo u Torontu i Dallasu. Piknik u Mississaugi, gradu pored Toronta u kojem živi velik broj Hrvata, nešto je što ćemo pamtiti i gdje smo stekli lijepa poznanstva, vjerujem, za čitav život. I ovim putem hvala gospođama Kristini, Mirjani i Dijani te svima ostalima iz Mississauge, kao i gospođi Klementini i ostalim našim ljudima iz Teksasa."

Marko Šepat - 15 Foto: Privatan album

Posebna atmosfera osjeća se već satima prije početka utakmice. Dok obavlja svoj posao, priznaje da je teško ostati potpuno ravnodušan kada si okružen tisućama hrvatskih navijača.

"Pozitivno stresno, upotrijebio bih takav termin. Ti si i dalje novinar, no polako se i sam pretvaraš u navijača. Radiš posao, snimaš kadrove navijača, ali se i družiš s njima, dijeliš isto uzbuđenje, strast ili pozitivu da će pasti Engleska, Gana ili Portugal. Atmosfera je, kad su naši navijači u pitanju, uvijek čisti ponos. Zaista su bili sjajni u Sjevernoj Americi, bez incidenta ili bilo kakvog iskakanja, a kad vidiš toliko kockica na drugom kraju svijeta, onda je osjećaj još posebniji."

No posao ne završava posljednjim sučevim zviždukom. Tada tek slijede izjave, slanje materijala i obrada svega što se tijekom dana snimilo.

"Nakon posljednjeg zvižduka, nama još slijedi uzimanje izjava. Gušt kada padnu Panama ili Gana, a nešto sasvim suprotno kada se dogodi onaj Portugal. Tada si toliko emotivno prazan, ne da se pitati tebi, ne da se pričati ljudima. Nakon utakmica koje smo dobili, i mi bismo se opustili zajedno s navijačima koji su tada okupirali ulice i kafiće Toronta i Philadelphije. Nakon Portugala, popili smo piće i pokisli otišli na spavanje. Iako na kraju nismo spavali gotovo ništa."

Marko Šepat - 7 Foto: Privatan album

Iako se možda čini da najveći dio vremena provode na stadionima, stvarnost je potpuno drukčija. Velik dio dana prolazi u automobilima, hotelima, zračnim lukama i na putovanjima između gradova.

"Najmanje vremena proveli smo na stadionu. Gledali bismo utakmice, a dan uoči na stadionima imali press konferencije. Nažalost, ni u hotelima nismo bili previše, osim spavanja. Opet ta vremenska razlika, velike udaljenosti itd. Automobil je bio naš drugi dom, kako smo ga i nazvali, dnevno smo u njemu provodili najmanje sat i pol, a nekad i po tri-četiri sata. Slično vrijedi i za zračne luke, puno, baš puno vremena ode na "nevidljive" dijelove posla, ali takav je naš posao i nije to nešto neuobičajeno."

Osim nogometa, putovanje je donijelo i brojne susrete s lokalnim stanovništvom. Upravo su ljudi ostavili jedan od najljepših dojmova.

Marko Šepat - 9 Foto: Privatan album

"U 25 dana nismo imali niti jedan međuljudski problem. U hotelu u Dallasu su se isprva čudili što ih iz kuhinje tražim "hot-hot-hot" vodu, kako sam je ja zvao, za tursku kavu koju sam u vrećicama ponio sa sobom, da bi je na kraju probali i sami. I shvatili da se filter kava ne može mjeriti s njome. Mene je pak čudilo, a na početku možda malo i živciralo, što vas baš kod svakog susreta pitaju kakav je vaš dan, ali onda sam navikao na to i shvatio da je njima to praktički poštapalica. Jako se puno, možda i previše, ispričavaju - prođeš kraj nekoga na 2 metra udaljenosti, a on vam govori "sorry". Jednostavno, takvi su. Amerikanci jako puno znaju o Hrvatskoj, našim gradovima, obali, naravno posebno Dubrovniku, ali moram reći i o Vatrenima, prije svega Luki Modriću. Dovoljno je reći da smo u Dallasu naišli na policajca, američkog Grka, s kojim smo ušli u razgovor da bi nam pomogao pronaći restoran što bliže. On je nazvao svog prijatelja, rekao da stižemo, a kad smo došli tamo i pojeli, poruka osoblja bila je: sve je na račun kuće. Dotični, gospodin Anthony Carter, kasnije nam je sa svojim kolegama poklonio i policijske majice i značke, a od tada je s posebnom pozornošću pratio i javljao se nakon svake utakmice Hrvatske. Susretali smo ljude toliko različitih nacionalnosti i rasa i baš sa svima "kliknuli", što je najbolji dokaz da smo svi jednaki i da možemo skupa. U redu, samo jedna situacija, kada su nas u Philadelphiji u hotelu pokušali prevariti, odnosno naplatiti duži boravak u sobama čak 900 dolara. Zahvalili smo se i rekli da ćemo potražiti drugi hotel, pa je odmah moglo za tri puta manju cijenu. Ne možeš protiv Hrvata..."

Marko Šepat - 24 Foto: Privatan album

Na putovanju nije nedostajalo ni potpuno neočekivanih situacija koje će dugo prepričavati.

"Haha, bilo je toliko toga, da se teško prisjetiti. Svaki dan smo upoznavali, na ovaj ili onaj način, barem desetak ljudi. Ali valjda se samo u Americi, ili da budem precizniji Sjevernoj Americi, s obzirom na to da se radilo o Torontu, može dogoditi da gledaš utakmicu uz Mladena Grdovića. Moram priznati, zavidno znanje o nogometu. A o koncertu, spontanom, koji nam je omogućio nakon pobjede nad Panamom, da ne pričam... Završi utakmica, puste s razglasa "Nije u šoldima sve", a gospodin Grdović na ogradu i povede euforičnu masu. Doživljaj samo takav."

Tijekom boravka često je imao priliku razgovarati s ljudima iz cijelog svijeta, a mnoge je zanimalo upravo odakle dolazi.

"Popriličan broj ljudi tamo zna za Hrvatsku. Od samih Amerikanaca pa do svih ostalih. Isto vrijedi i za Kanadu. Ako ne znaju na prvu, onda baciš "hint" Dubrovnik, Modrić, Jadransko more i slično... I većina odmah poveže i ima pozitivne reakcije. U Torontu me vozio taksist Afganistanac, jako drag čovjek, ne zna puno o nogometu, čak je bio i sramežljiv kad sam mu rekao čime se ja bavim. Ali je podijelio sa mnom da mu sin stalno priča o Luki Modriću."

Marko Šepat - 11 Foto: Privatan album

Na pitanje što će mu s ovog putovanja ostati u najljepšem sjećanju, odgovor dolazi bez razmišljanja.

"Svaki, ali svaki dan je bio priča za sebe. Iz Amerike nosimo toliko pozitivnih uspomena, a jedina mrlja je - Portugal. Svejedno, za mene je ovo bilo najdraže novinarsko iskustvo, a rekao bih i životno."

A kada bi nekome iz Hrvatske mogao u samo jednom danu pokazati što znači živjeti Svjetsko prvenstvo na drugom kraju svijeta, zna točno odakle bi krenuo.

"Od hrpe različitih dresova, nogometne euforije, čiste pozitive, bez ijednog incidenta, koju smo viđali iz dana u dan na američkim i kanadskim ulicama. Fan-zone, parkove, barove, koji cjelodnevno vrte prijenose utakmica. A onda i sam dan utakmica, kad se nađete u blizini stadiona, i kad shvatite... To je osjećaj Svjetskog prvenstva."

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