Nakon velikog razočaranja zablistala je u bikiniju, svaki mišić bio je u prvom planu

Nakon neočekivanog ispadanja s Wimbledona, Aryna Sabalenka opušta se na romantičnom odmoru u Grčkoj, gdje s dečkom Georgiosom Frangulisom uživa u suncu, kupanju i nježnostima na plaži.
Nakon što je neočekivano rano završila svoj nastup na Wimbledonu, trenutno najbolja tenisačica svijeta Arina Sabalenka odlučila je nakratko zaboraviti na teniske terene i napuniti baterije u Grčkoj.3 vijesti o kojima se priča veliko slavlje! Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije! imaju trojicu sinova Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina novo poglavlje Velika odluka našeg glumačkog para poslije 10 godina: "Život se okrenuo naglavačke"
Društvo joj pravi zaručnik Georgios Frangulis, s kojim je uhvaćena tijekom opuštenog dana na jednoj od najpoznatijih mikonoskih plaža.
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Arina Sabalenka i Georgios Frangulis - 4 Foto: Profimedia
Arina Sabalenka i Georgios Frangulis - 5 Foto: Profimedia
Paparazzi su par snimili u blizini ekskluzivnog restorana Roka na plaži Paraga, gdje su izmjenjivali nježnosti, razgovarali i uživali u sunčanom danu. Sabalenka je plijenila pažnju u svijetloplavom bikiniju, dok je njezin partner nosio tamne kupaće hlačice.
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Osim romantičnih trenutaka, zaljubljeni par nije propustio ni zabavu. Fotografi su ih uhvatili kako zajedno skaču s pontona u kristalno čisto Egejsko more, a osmijesi na njihovim licima pokazivali su da su u potpunosti zaboravili na sportska razočaranja.
Aryna Sabalenka, Georgios Frangulis Foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Arina Sabalenka i Georgios Frangulis - 2 Foto: Profimedia
Arina Sabalenka i Georgios Frangulis - 3 Foto: Profimedia
Sabalenka je na ovogodišnjem Wimbledonu slovila za jednu od glavnih favoritkinja za naslov, no njezin put završio je ranije nego što je priželjkivala. Upravo zato odmor u Grčkoj došao joj je kao idealna prilika za opuštanje prije nastavka sezone.
Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 16 Foto: Instagram
Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis - 14 Foto: Instagram
Čini se da joj vrijeme provedeno s Frangulisom itekako godi, a zajedničke fotografije s Mikonosa pokazuju da tenisačica u društvu svog partnera puni baterije za nove izazove koji je očekuju na teniskim terenima.
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