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"nevjerojatno blagoslovljeni"

Nikola Karabatić i lijepa Francuskinja opet su rekli da, snimke otkrivaju kako je izgledala proslava

Piše E. G., Danas @ 14:14 Celebrity komentari
Nikola Karabatić i Géraldine Pillet - 2 Nikola Karabatić i Géraldine Pillet - 2 Foto: Instagram

Dva mjeseca nakon građanskog vjenčanja Nikola Karabatić i supruga Géraldine svoju su ljubav ponovno proslavili pred obitelji i prijateljima, uz emotivnu ceremoniju.

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