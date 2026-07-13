Nikola Karabatić i lijepa Francuskinja opet su rekli da, snimke otkrivaju kako je izgledala proslava

Dva mjeseca nakon građanskog vjenčanja Nikola Karabatić i supruga Géraldine svoju su ljubav ponovno proslavili pred obitelji i prijateljima, uz emotivnu ceremoniju.

Nikola Karabatić i njegova supruga Géraldine Pillet ponovno su izrekli sudbonosno da. Dva mjeseca nakon građanskog vjenčanja legendarni rukometaš i njegova odabranica organizirali su veliko slavlje pred obitelji i prijateljima, a romantične fotografije i videozapisi otkrivaju koliko je taj dan bio poseban.

Par je nakon intimnog vjenčanja kod matičara odlučio svoju ljubav proslaviti i u društvu najbližih. Ceremonija na otvorenom, okružena prirodom, protekla je u emotivnom ozračju, a mladenci nisu skidali osmijeh s lica.

Galerija 25 25 25 25 25

Géraldine je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini jednostavnog kroja s dugim velom, dok je Nikola odabrao tamnoplavo odijelo.

Pogledaji ovo Celebrity Fotke su sve rekle: Jedan vikend na moru bio je dovoljan da padnu sve maske!

Na slavlju nije nedostajalo ni glazbe. Među onima koji su zabavljali uzvanike bio je i Nikolin brat Luka Karabatić, koji je zasvirao i dodatno podigao atmosferu, a gosti su do kasno u noć pjevali, plesali i slavili s mladencima.

Nikola Karabatić i Géraldine Pillet - 3 Foto: Instagram

Nikola Karabatić, Geraldine Pillet Foto: Instagram

Nikola Karabatić, Geraldine Pillet Foto: Instagram

"Još uvijek smo preplavljeni svom ljubavlju koju smo primili od naše obitelji i prijatelja. Osjećamo se nevjerojatno blagoslovljeno i zahvalno što smo tako čaroban dan mogli podijeliti s ljudima koje volimo. Dan koji ćemo zauvijek nositi u srcu", napisao je par u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Nikola Karabatić, Geraldine Pillet Foto: Instagram

Nikola Karabatić, Géraldine Pillet Foto: Instagram

Nikola Karabatić - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Nikola i Géraldine zajedno su više od desetljeća te imaju dvoje djece, sina Aleka i kćer Noru. Prije dvije godine jedan od najvećih rukometaša svih vremena zaključio je svoju bogatu igračku karijeru, a ovo ljeto obilježilo je jedno od najvažnijih poglavlja njegova privatnog života. Drugo vjenčanje, u okružju obitelji i prijatelja, pretvorilo se u slavlje ljubavi koje će, kako su i sami poručili, zauvijek nositi u srcu.

Kako ju je zaprosio, pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!

Pogledaji ovo Celebrity Jakov Jozinović pokazao gdje je proveo predah od svoje koncertne turneje i tko mu je pravio društvo!