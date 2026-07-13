Fotke su sve rekle: Jedan vikend na moru bio je dovoljan da padnu sve maske!

Valentina Ferragni snimljena je u Portofinu kako razmjenjuje nježnosti s novim partnerom, čime je potvrdila kraj trogodišnje veze s Matteom Napoletanom i započela novo ljubavno poglavlje.

Nakon što se mjesecima nagađalo da je njezina dugogodišnja veza završila, talijanska influencerica Valentina Ferragni više ništa ne skriva.

Mlađa sestra slavne influencerice Chiare Ferragni snimljena je u Portofinu u društvu novog partnera, s kojim je razmjenjivala nježnosti i poljupce pred objektivima paparazza.

Valentina Ferragni - 5 Foto: Profimedia

Fotografije koje je objavio talijanski tjednik Chi prikazuju zaljubljeni par tijekom romantičnog vikenda u Liguriji. Najprije su uživali u opuštenom ručku u restoranu Ai Gemelli na poznatom trgu u Portofinu, gdje su izmjenjivali zaljubljene poglede, razgovarali i na kraju se poljubili za stolom.

Kasnije su se zajedno opuštali na moru, gdje su izmjenjivali zagrljaje i strastvene poljupce na plutajućoj platformi, ne skrivajući koliko uživaju jedno u drugome.

Valentina Ferragni - 3 Foto: Profimedia

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Ovim prizorima Valentina je, čini se, i službeno stavila točku na ljubavnu priču s devet godina mlađim Matteom Napoletanom, s kojim je bila u vezi oko tri godine. Par je tijekom veze živio zajedno u Milanu, a prema pisanju talijanskih medija njihov se odnos ugasio između travnja i svibnja ove godine. Iako prekid nikada nisu javno komentirali, pratitelji su primijetili da su zajedničke fotografije postupno nestale s njihovih profila na društvenim mrežama.

Posebnu pozornost izazvao je identitet Valentinina novog odabranika. Iako njegovo ime zasad nije otkriveno, talijanski mediji pišu da je riječ o poduzetniku kolumbijskog podrijetla. Zanimljivo, istu nacionalnost i zanimanje ima i José Hernández, novi partner njezine starije sestre Chiare Ferragni.

Valentina Ferragni - 4 Foto: Profimedia

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Talijanski mediji navode i kako novi Valentinin partner fizički podsjeća na Joséa – tamna kosa, njegovana brada i ležeran, ali elegantan stil odijevanja potaknuli su brojne usporedbe, pa mnogi komentiraju da su sestre Ferragni očito razvile sklonost Južnoamerikancima.

Valentina Ferragni - 2 Foto: Profimedia

Unatoč fotografijama koje su obišle talijanske medije, Valentina se još nije oglasila o novoj vezi. Na njezinim društvenim mrežama nema ni traga romantičnom vikendu u Portofinu, što upućuje na to da svoj ljubavni život za sada želi zadržati podalje od očiju javnosti.

Ipak, nakon ovakvih fotografija teško će još dugo uspjeti skrivati novu ljubav.

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