Lejla Filipović uživa u Rovinju, pratitelji oduševljeni njezinim izdanjem

Fotografije Lejle Filipović iz Rovinja privukle su brojne reakcije na Instagramu, gdje su pratitelji posebno pohvalili njezin styling i elegantno izdanje.

Lejla Filipović na svom je Instagram profilu objavila nekoliko fotografija nastalih tijekom boravka u Rovinju. Pozirala je uz more tijekom zalaska sunca, odjevena u zelenu kariranu haljinu, a modnu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama i pletenom torbicom.

Uz objavu je napisala: ''Golden hour... Golden memories'', čime je sažela atmosferu fotografija snimljenih u toplom večernjem svjetlu.

Lejla Filipović - 1 Foto: Instagram

Objava je ubrzo privukla pažnju njezinih pratitelja koji su komentare ispunili komplimentima. Među njima su se našli izrazi poput ''Predivna dama'', ''Volim tvoj styling'', ''Lejla, predivna si'' te mnogi drugi.

Lejla Filipovic Foto: Josip Moler/Cropix

Lejla Filipović - 4 Foto: Lejla Filipović/Instagram

Lejla je nedavno pratitelje dirnula i emotivnom rođendanskom čestitkom upućenom sinu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tarik i Lejla Filipović Foto: Instagram

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