Nina Badrić priznala tko zapravo vodi glavnu riječ u njezinoj kući: ''Ja plaćam račune, a on odlučuje''

Nina Badrić pokazala je kako izgleda njezin odmor na Hvaru, a jednom duhovitom objavom otkrila je i tko je pravi šef u njezinoj kući.

Nina Badrić ljetne dane provodi na Hvaru, mjestu kojem se uvijek rado vraća i koje često naziva svojim drugim domom. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko opuštenih fotografija s odmora, no najviše pažnje privukao je njezin vjerni četveronožni pratitelj Toto.

Na jednoj od fotografija pjevačica ga grli na stjenovitoj plaži, dok se iza njih pruža pogled na more. Uz fotografiju je napisala duhovit opis kojim je nasmijala svoje pratitelje.

''U ovoj kući postoji samo jedan gazda. Ja plaćam račune, kupujem hranu, vozim ga na šišanje i dijelim poslastice, a Toto odlučuje kada se ustaje, kada se ide u šetnju i tko smije na kauč'', poručila je Nina.

Nina Badrić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

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Objava je ubrzo prikupila mnoštvo lajkova i komentara, a pratitelji su priznali da ih je Toto potpuno osvojio. Mnogi su ga proglasili ''pravim šefom'', dok su drugi pisali kako je presladak i neodoljiv.

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Pjevačici je odmor na Hvaru stigao nakon vrlo dinamičnog razdoblja. Početkom godine predstavila je album ''Moji ljudi'', prvi studijski projekt nakon dugih petnaest godina, koji je odlično prihvatila publika.

Nina Badrić - 2 Foto: Luka Čop/Aquarius Records PR

Promocija albuma ''Moji ljudi'' Nine Badrić - 9 Foto: Luka Čop

Nakon objave albuma uslijedili su brojni nastupi i koncerti, među kojima su se posebno istaknul nastupi u Beogradu. Ni tijekom ljeta ne miruje jer je očekuje još niz koncerata, a jedan od većih zakazan je u kolovozu u Šibeniku. Do tada slobodne dane koristi za odmor uz more – i, naravno, pod budnim okom svog ''gazde'' Tota.

Nina Badrić - 3 Foto: Instagram

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