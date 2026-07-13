Sjećate li se kada je Slaven Bilić svirao u rock bendovima? Novi izbornik napisao je i poznatu navijačku pjesmu

Dok ga javnost ponovno prati zbog povratka na klupu hrvatske reprezentacije, mnogi su zaboravili da je Slaven Bilić godinama njegovao i svoju veliku ljubav prema rock glazbi.

Slaven Bilić ponovno je preuzeo kormilo hrvatske nogometne reprezentacije, a osim po uspješnoj trenerskoj i igračkoj karijeri, godinama je poznat i kao veliki zaljubljenik u rock glazbu. Malo tko danas pamti da je svojevremeno ozbiljno zakoračio i u glazbene vode.

Slaven Bilić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bilić je još tijekom studija prava u Splitu svirao gitaru te s prijateljima osnovao bend ''Newera''. Uz Tonija Silobrčića i Dadu Pastuovića snimio je nekoliko autorskih pjesama, a među njima se posebno izdvojila ''Hannibal Ante Portas'', inspirirana nastavkom kultnog filma ''Kad jaganjci utihnu'', odnosno filmom ''Hannibal''. Bend nije dugo potrajao jer su nogometne obveze postale prioritet.

Slaven Bilić Foto: Damir Krajac/Cropix

Glazbu ipak nije potpuno ostavio. Godine 2003. osnovao je novi rock sastav ''Rawbau'', u kojem su uz njega svirali Saša Bulić, Vojo Belamarić, Danijel Ljubić i Joško Matura, dok je kasnije za bubnjeve sjeo Viktor Grgas Grando.

Najveći odjek bend je ostvario navijačkom pjesmom ''Vatreno ludilo'', predstavljenom u zagrebačkom klubu ''Roko'' uoči Europskog prvenstva 2008. godine. Tekst pjesme napisao je upravo Bilić, a na promociji su bili brojni uzvanici iz nogometnog svijeta, među njima Robert Prosinečki, Aljoša Asanović i Nikola Jurčević.

Slaven Bilić Foto: Damir Krajac/Cropix

Pjesmu poslušajte OVDJE.

Iako bend tijekom nastupa isprva svirao bez njega, najveće oduševljenje publike izazvao je trenutak kada je Bilić uzeo gitaru i pridružio se izvedbi ''Vatrenog ludila''.

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Nakon nastupa priznao je kako je odsvirao samo jednu pjesmu jer zbog brojnih obveza nije stigao dovoljno vježbati s ostatkom benda. Naglasio je i da "Vatreno ludilo" nikada nije zamišljeno kao nova himna reprezentacije, već isključivo kao navijačka pjesma.

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