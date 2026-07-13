Pobjednik Wimbledona u vezi je s ljepoticom porijeklom iz Srebrenice

Pobjedom na Wimbledonu Jannik Sinner ispisao je novu stranicu teniske povijesti, a tijekom velikog finala kamere su često hvatale i njegovu djevojku Lailu Hasanović. Atraktivna Dankinja podrijetlom iz Srebrenice već je neko vrijeme njegova najveća podrška.

Jannik Sinner ponovno je osvojio Wimbledon, a uz najveći trenutak njegove karijere pažnju je privukla i djevojka Laila Hasanović, uspješna manekenka i poduzetnica bosanskohercegovačkih korijena.

Jannik Sinner Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok je najbolji tenisač svijeta podizao pobjednički trofej nakon još jednog sjajnog nastupa na londonskoj travi, kamere su često bile usmjerene prema tribinama. Ondje je bila njegova djevojka Laila Hasanović, koja ga je bodrila tijekom finala i emotivno proslavila njegov veliki uspjeh.

Laila Hasanovic Foto: Instagram

Iako Sinner privatni život rijetko dijeli s javnošću, posljednjih godinu dana Laila je postala njegova stalna podrška na velikim turnirima. O njihovoj vezi počelo se nagađati još prošle godine, a ubrzo nakon toga zajedno su se počeli pojavljivati na teniskim natjecanjima i drugim javnim događanjima.

Talijanski tenisač nekoliko je puta istaknuo koliko mu znači podrška najbližih. Nakon jedne od prošlogodišnjih pobjeda posebno je zahvalio svojoj djevojci, obitelji i cijelom timu koji ga prati tijekom sezone.

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Laila je bila uz njega i tijekom osvajanja Italian Opena, ATP Finala te Monte Carlo Mastersa, a sada je ponovno bila dio njegove pobjedničke priče na Wimbledonu.

Jannik Sinner Foto: Goran Sebelic/Cropix

Na društvenim mrežama posebno se dijelio trenutak kada je nakon posljednjeg poena emotivno slavila njegov novi Grand Slam naslov, što je izazvalo brojne reakcije navijača.

Jannik Sinner Foto: Goran Sebelic/Cropix

Laila Hasanović rođena je 2000. godine u Kopenhagenu, a njezina obitelj potječe iz Srebrenice. Godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu mode, a javnosti je poznata i kao influencerica koju na društvenim mrežama prati više od pola milijuna ljudi.

Laila Hasanovic Foto: Instagram

Studirala je novinarstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, a sa samo 21 godinom plasirala se u finale izbora za Miss Universe Danske.

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Jednom je prilikom ispričala kako mnogi ne pretpostavljaju da vuče korijene iz Bosne i Hercegovine jer izgledom više podsjeća na Skandinavke

Laila Hasanovic Foto: Instagram

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Osim modne karijere, Laila se okušala i u poduzetništvu. Pokrenula je vlastiti beauty brend ''NRD55'', specijaliziran za proizvode za njegu kože i samotamnjenje.

Laila Hasanovic Foto: Instagram

Laila Hasanovic Foto: Instagram

Prije veze sa Sinnerom bila je u vezi s Mickom Schumacherom, sinom legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera, no njihov je odnos završio prošle godine. Danas je jedna od najprepoznatljivijih osoba u Sinnerovu okruženju, a nakon njegova novog trijumfa na Wimbledonu ponovno se našla u središtu pozornosti

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