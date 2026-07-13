Četverostruki svjetski prvak u roštiljanju otkriva recept za najukusnija rebarca!

Kako napraviti najmekša i najukusnija rebarca, zna četverostruki svjetski prvak u roštiljanju, koji nam je otkrio recept kojim nećete pogriješiti. On i mnoštvo drugih bbq majstora ovog su vikenda stigli u Veliku Goricu na svjetsko natjecanje u roštiljanju. Pred suce, ali i posjetitelje, stavljeni su najfiniji komadi mesa. Tko je pomeo konkurenciju i koje su tajne velikih majstora, u idućim minutama otkriva Matea Slogar.

Velikom Goricom proteklog vikenda širili su se mirisi roštilja, a primamljivi komadi mesa bili su na svakom koraku. U subotu su rebarca i brisket pripremale brojne međunarodne ekipe, poput onih iz Nizozemske, Belgije, Italije, Austrije, SAD-a. Znanje u roštiljanju pokazale su i jake hrvatske snage.

''Ovo je prvi put da su naša rebra otišla u javnost i da smo ih prezentirali široj publici'', izjavio je Ivan Mandić.

Svjetsko natjecanje u roštiljanju - 1 Foto: In Magazin

''Zapravo je najbitnije da u samom finišu ta rebra budu izbalansirana, bude jednako i kiselo i slano i slatko i ljuto. I to sad sa nekakvom kombinacijom začina, premaza, umaka se pokušava dobiti da u datom momentu kada dolaze točno na vrijeme kod sudaca sve bude taman kako treba i da onda se ocjena bude što veća'', objasnio nam je Boris Divjak.

Svjetsko natjecanje u roštiljanju - 5 Foto: In Magazin

Svi su se nadali što boljem prolasku. Felix je stigao iz sjeverne Italije, a natječe se već 17 godina. Na godinu ima i po 12 natjecanja, a svako od njih nosi svoje izazove.

Felix je vrlo brzo shvatio da hrvatski suci više preferiraju slanije meso, no dobro je poznato koje se kategorije ocjenjuju. O svemu smo razgovarali s dugogodišnjim sucima.

Svjetsko natjecanje u roštiljanju - 4 Foto: In Magazin

''Mekoća, izgled i okus. To su tri stvari koje ocjenjujemo. Ako dobro izgleda i želite zagristi to je to. Također mora biti mekano da ne grizete već da pada s kosti'', objasnili su nam suci na temelju čega ocjenjuju.

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Rebarca Brada Leighnera nestala su u sekundi, nakon što ih je ponudio okupljenima poslije održane mini radionice. Njegova rebarca s razlogom su najbolja na svijetu.

Svjetsko natjecanje u roštiljanju - 3 Foto: In Magazin

Brad je iz Missourija, te kaže - ondje je bolji roštilj nego u Teksasu. Njemu je bbq doslovno promijenio život, i to u ranim 30-ima. Počeo je sa svjetskim natjecanjima, a danas iza sebe ima pravi biznis.

A isto se može reći i za Davora Šuškovića, koji je o

Pogledaji ovo inMagazin Trudnoća na visokim temperaturama: Smiju li trudnice bojiti kosu ili lakirati nokte? vo svjetsko natjecanje doveo u Hrvatsku i upravo je on odnio pobjedu u kategoriji rebarca, a u brisketu je osvojio drugo mjesto. Hrvatska se tako upisala na svjetsku bbq mapu i dala naznaku kako ima još štošta za pokazati.

Svjetsko natjecanje u roštiljanju - 2 Foto: In Magazin

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