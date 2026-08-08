Hrvatska misica Ema Helena Vičar stigla u Vijetnam! Pred njom je mjesec dana borbe za titulu Miss svijeta

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam, gdje će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss Svijeta. Pred njom je gotovo mjesec dana natjecanja, humanitarnih aktivnosti, kulturnih događanja i predstavljanja Hrvatske pred svjetskom publikom.
Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam, gdje će od 9. kolovoza do 5. rujna sudjelovati na 73. izboru Miss Svijeta. Ovogodišnje natjecanje okupit će oko 130 predstavnica iz cijelog svijeta, a veliko finale održat će se 5. rujna u Nha Trangu.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača nadmašena očekivanja Thompson ruši brojke i u Vukovaru! Objavljeno koliko je ulaznica prodano u kratkom vremenu "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali
Hrvatska predstavnica natjecat će se u svih sedam službenih kategorija za plasman u Top40 jer pobjednica svake od kategorija ulazi direktno u najuspješnijih četrdeset.
Ema Helena Vičar - 3 Foto: Miss Hrvatske/PR
Ema Helena Vičar - 1 Foto: Miss Hrvatske/PR
- Beauty with a Purpose – Ema će predstaviti projekt Blue Planet: A Purpose for Life, posvećen zaštiti Jadranskog mora i problemu odbačenih ribarskih mreža. Poseban naglasak stavlja na hrvatsku inicijativu Krie x Provir, koja od prikupljenih ribarskih mreža stvara ECONYL® regenerirano najlonsko vlakno.
- Top Model – Ema će nositi spektakularnu kreaciju hrvatske dizajnerice Marine Matić – LARIE, inspiriranu Nacionalnim parkom Plitvička jezera i Nacionalnim parkom Krka. Haljina je ukrašena s više od 500.000 Swarovski kristala, perlica i kamenčića, dok je monumentalni plašt dug gotovo šest metara.
- Talent – predstavit će se plesnom koreografijom u stilu Lyrical dance.
- Head-to-Head Challenge – kroz javni govor predstavit će Hrvatsku, svoje obrazovanje, poduzetnički put, održivost i vrijednosti koje zastupa.
- Intervju – međunarodnom žiriju govorit će o svom životnom putu, međunarodnom obrazovanju, iskustvu života u Monaku, poduzetništvu i viziji budućnosti.
- Sport – sudjelovat će u sportskim izazovima koji provjeravaju fizičku spremnost, izdržljivost, disciplinu i timski duh.
- Multimedija – kroz svoj projekt obrađuje važne međunarodne teme poput zaštite okoliša, očuvanja prirode, obrazovanja, humanitarnog djelovanja, ravnopravnosti i zdravog načina života.
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Što je Ema ponijela u Vijetnam?
Ema Helena Vičar - 6 Foto: PR
Ema Helena Vičar - 5 Foto: PR
Ema Helena Vičar - 1 Foto: PR
Ema Helena Vičar - 1 Foto: PR
Za gotovo mjesec dana boravka Ema je spakirala više od 20 ekskluzivnih modnih kombinacija, među kojima su večernje haljine i modne kreacije butika Selin iz Rijeke te Nikolina Wedding Storea.
Za njegu kože tijekom zahtjevnog rasporeda pripremljena je profesionalna kozmetika, a u Vijetnam je ponijela i poseban hrvatski poklon za aukciju tijekom Beauty with a Purpose večere – portret Marilyn Monroe, rad Dimitrija Popovića.
Ema Helena Vičar - 2 Foto: GRUBY
Ema Helena Vičar - 18 Foto: Instagram
Ema Helena Vičar - 20 Foto: Instagram
Tijekom boravka u Vijetnamu Ema će sudjelovati u brojnim humanitarnim projektima, kulturnim događanjima, modnim revijama, službenim fotografiranjima i predstavljanjima zemalja sudionica.
Pred njom je gotovo mjesec dana intenzivnog programa, a cilj je Hrvatsku predstaviti kroz njezinu prirodu, kulturu, održivost i vrijednosti te pokazati da ljepota može imati svrhu.
Ema Helena se prošetala i crvenim tepihom u Cannesu, o čemu više čitajte OVDJE.
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