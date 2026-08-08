Hrvatska misica Ema Helena Vičar stigla u Vijetnam! Pred njom je mjesec dana borbe za titulu Miss svijeta

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam, gdje će predstavljati Hrvatsku na 73. izboru Miss Svijeta. Pred njom je gotovo mjesec dana natjecanja, humanitarnih aktivnosti, kulturnih događanja i predstavljanja Hrvatske pred svjetskom publikom.

Ema Helena Vičar stigla je u Vijetnam, gdje će od 9. kolovoza do 5. rujna sudjelovati na 73. izboru Miss Svijeta. Ovogodišnje natjecanje okupit će oko 130 predstavnica iz cijelog svijeta, a veliko finale održat će se 5. rujna u Nha Trangu.

Hrvatska predstavnica natjecat će se u svih sedam službenih kategorija za plasman u Top40 jer pobjednica svake od kategorija ulazi direktno u najuspješnijih četrdeset.

Ema Helena Vičar - 3 Foto: Miss Hrvatske/PR

Ema Helena Vičar - 1 Foto: Miss Hrvatske/PR

Beauty with a Purpose – Ema će predstaviti projekt Blue Planet: A Purpose for Life, posvećen zaštiti Jadranskog mora i problemu odbačenih ribarskih mreža. Poseban naglasak stavlja na hrvatsku inicijativu Krie x Provir, koja od prikupljenih ribarskih mreža stvara ECONYL® regenerirano najlonsko vlakno.

Top Model – Ema će nositi spektakularnu kreaciju hrvatske dizajnerice Marine Matić – LARIE, inspiriranu Nacionalnim parkom Plitvička jezera i Nacionalnim parkom Krka. Haljina je ukrašena s više od 500.000 Swarovski kristala, perlica i kamenčića, dok je monumentalni plašt dug gotovo šest metara.

Talent – predstavit će se plesnom koreografijom u stilu Lyrical dance.

Head-to-Head Challenge – kroz javni govor predstavit će Hrvatsku, svoje obrazovanje, poduzetnički put, održivost i vrijednosti koje zastupa.

Intervju – međunarodnom žiriju govorit će o svom životnom putu, međunarodnom obrazovanju, iskustvu života u Monaku, poduzetništvu i viziji budućnosti.

Sport – sudjelovat će u sportskim izazovima koji provjeravaju fizičku spremnost, izdržljivost, disciplinu i timski duh.

Multimedija – kroz svoj projekt obrađuje važne međunarodne teme poput zaštite okoliša, očuvanja prirode, obrazovanja, humanitarnog djelovanja, ravnopravnosti i zdravog načina života.

Pogledaji ovo Celebrity Thompson izazvao ovacije već na početku koncerta: "Što ću kad sam slab..."

Što je Ema ponijela u Vijetnam?

Ema Helena Vičar - 6 Foto: PR

Ema Helena Vičar - 5 Foto: PR

Ema Helena Vičar - 1 Foto: PR

Ema Helena Vičar - 1 Foto: PR

Za gotovo mjesec dana boravka Ema je spakirala više od 20 ekskluzivnih modnih kombinacija, među kojima su večernje haljine i modne kreacije butika Selin iz Rijeke te Nikolina Wedding Storea.

Za njegu kože tijekom zahtjevnog rasporeda pripremljena je profesionalna kozmetika, a u Vijetnam je ponijela i poseban hrvatski poklon za aukciju tijekom Beauty with a Purpose večere – portret Marilyn Monroe, rad Dimitrija Popovića.

Ema Helena Vičar - 2 Foto: GRUBY

Ema Helena Vičar - 18 Foto: Instagram

Ema Helena Vičar - 20 Foto: Instagram

Tijekom boravka u Vijetnamu Ema će sudjelovati u brojnim humanitarnim projektima, kulturnim događanjima, modnim revijama, službenim fotografiranjima i predstavljanjima zemalja sudionica.

Pred njom je gotovo mjesec dana intenzivnog programa, a cilj je Hrvatsku predstaviti kroz njezinu prirodu, kulturu, održivost i vrijednosti te pokazati da ljepota može imati svrhu.

Ema Helena se prošetala i crvenim tepihom u Cannesu, o čemu više čitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ni na odmoru ne spušta modnu ljestvicu! Victoria Beckham u bikiniju zasjenila čak i jahtu od 16 milijuna funti

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Kolovoška žega ispraznila je Zagreb, ali ne i špicu: Evo koja su poznata lica prošetala centrom!

Pogledaji ovo Celebrity Andrej Kramarić pokazao svoju najdražu ekipu: Obiteljske fotografije s Jadrana pune su topline

Pogledaji ovo Celebrity Sićušni bikini s trešnjicama jedva je obuzdao njezine adute: Ovako bujna Slavonka uživa na Jadranu