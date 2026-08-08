Andrej Kramarić pokazao svoju najdražu ekipu: Obiteljske fotografije s Jadrana pune su topline

Andrej Kramarić podijelio je idilične fotografije s obiteljskog ljetovanja u Primoštenu, gdje sa suprugom Mijom i djecom Viktorom i Evom uživa u moru, zalascima sunca i zajedničkim trenucima.

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić podijelio je s pratiteljima niz fotografija s obiteljskog ljetovanja u Primoštenu.

Nakon brojnih sportskih obveza, nogometaš je slobodne dane iskoristio za uživanje na Jadranu u društvu supruge Mije te njihove djece, sina Viktora i kćeri Eve.

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Andrej Kramarić - 2 Foto: Instagram

Andrej Kramarić sa suprugom Mijom - 3 Foto: Instagram

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Na fotografijama koje je objavio zabilježeni su bezbrižni obiteljski trenuci uz more. Kramarić je pozirao sa suprugom i djecom uz spektakularan zalazak sunca, a obitelj je očito maksimalno iskoristila ljetne dane za kupanje, odmor i zajedničko druženje.

Posebno simpatična je fotografija Andreja i sina Viktora, koji su nasmijani pozirali za selfie. Na drugim prizorima cijela se obitelj okupila uz more, a upravo su Viktor i Eva u središtu njihovih ljetnih uspomena.

Andrej Kramarić - 1 Foto: Instagram

Andrej Kramarić Foto: Instagram

Romantičnih trenutaka također nije nedostajalo. Andrej i Mia pozirali su zagrljeni uz zalazak sunca, dok su im se djeca pridružila na obiteljskoj fotografiji koja savršeno dočarava opuštenu atmosferu njihova odmora.

Kramarić, koji privatni život uglavnom drži podalje od velike pozornosti javnosti, ovoga je puta svojim pratiteljima pokazao djelić obiteljske idile iz Primoštena – od dječjih osmijeha i kupanja do impresivnih prizora Jadrana u suton.

U Primoštenu se susreo i s dobro poznatim voditeljskim licem, o čemu više čitajte OVDJE.

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