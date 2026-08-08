Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Pogledajte atmosferu dok tisuće fanova čekaju Thompsona

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Atmosfera pred Thompsonovim koncertom Foto: Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prava i i podlozno je kaznenoj odgovornosti. Do not use this image without permission of PIXSELL! Unauthorised usage will be fo

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u Imotskom tisuće obožavatelja ispunile su koncertni prostor i okolne uzvisine, stvarajući užarenu atmosferu samo četiri dana nakon njegova nastupa u Šibeniku.

Imotski je u znaku Marka Perkovića Thompsona. Uoči subotnjeg koncerta brojni obožavatelji počeli su pristizati na mjesto održavanja satima prije početka nastupa, a fotografije pokazuju kako se prostor pred pozornicom i tribine postupno pune.

Velike gužve nastale su i na prilazima, dok se publika u kolonama spušta prema koncertnom prostoru.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Među okupljenima dominiraju crne majice, a na brojnim mjestima mogu se vidjeti hrvatske zastave i obilježja. Dio posjetitelja pronašao je i alternativne "tribine" pa koncertnu atmosferu prati s okolnih stijena i uzvisina, odakle se pruža pogled na cijeli prostor i veliku pozornicu smještenu u impresivnom kamenitom ambijentu.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 4 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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Fotografije snimljene prije početka koncerta najbolje dočaravaju razmjere interesa. Tribine su ispunjene posjetiteljima, ispred pozornice okupila se velika masa ljudi, a publika i dalje pristiže. Na pozornici je u međuvremenu sve spremno za početak spektakla, dok su se na velikim ekranima već pojavili vizuali koji dodatno podižu iščekivanje.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 6 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uoči nastupa među okupljenima se pojavio i Thompson. Pjevač je snimljen dok se u pratnji suradnika kretao prostorom iza tribina, a njegov dolazak nije prošao nezapaženo – okupljeni su odmah izvadili mobitele kako bi zabilježili trenutak prije nego što izađe na pozornicu.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 7 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert u Imotskom dolazi samo četiri dana nakon Thompsonova nastupa u Šibeniku, a sudeći prema prizorima uoči početka, interes publike ne jenjava. Uz prepun koncertni prostor, hrvatske zastave i posjetitelje raspoređene čak i po okolnim stijenama, Imotski je već prije prvih pjesama dobio atmosferu velikog glazbenog događaja.

Njegov idući koncert trebao bi okupiti barem 80 tisuća ljudi, o čemu više čitajte OVDJE.

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