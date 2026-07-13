Jakov Jozinović pokazao gdje je proveo predah od svoje koncertne turneje i tko mu je pravio društvo!

Jakov Jozinović nakratko je predahnuo od turneje "Ja za čuda letim" te s Matijom Cvekom otputovao u Madrid, gdje su zajedno uživali u razgledavanju grada i koncertu Brune Marsa.

Nakon niza nastupa u sklopu svoje turneje "Ja za čuda letim", mladi glazbenik Jakov Jozinović odlučio je nakratko usporiti tempo. Slobodne dane iskoristio je za putovanje u Madrid, gdje mu se pridružio prijatelj i kolega Matija Cvek.

Na društvenim mrežama Jakov je podijelio niz fotografija i videozapisa iz španjolske prijestolnice.

Galerija 12 12 12 12 12

Pratiteljima je pokazao kako su obilazili gradske ulice, uživali u lokalnoj gastronomiji, shoppingu i opuštenoj atmosferi, a vrhunac putovanja bio je odlazak na koncert svjetske glazbene zvijezde Brune Marsa.

Na objavljenim fotografijama vidi se i dio spektakularne koncertne produkcije, dok je Jakov pozirao na stadionu prije početka nastupa, vidno uzbuđen zbog glazbenog doživljaja. Uz koncert, dvojac je iskoristio vrijeme i za istraživanje Madrida, a objavili su i nekoliko ležernih trenutaka iz grada.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Fotke su sve rekle: Jedan vikend na moru bio je dovoljan da padnu sve maske!

"Siri play Bruno Mars in Madrid cijelo ljeto", napisao je uzbuđeni Jakov na Instagramu.

Kratki predah od koncertnih obveza očito im je dobro došao prije nastavka ljetne sezone. Jakov se nakon odmora vraća svojoj turneji "Ja za čuda letim", dok će mu uspomena na Madrid i koncert Brune Marsa zasigurno ostati jedan od vrhunaca ovog ljeta.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 5 Foto: Instagram

Nedavno je najavio koncert u Varaždinu, o čemu više čitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Što su kršćanski volonteri i časne sestre radili među partijanerima na Ultri?

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Nisu marili za poglede: Jedno od drugoga nisu se odvajali ni u moru

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!

Pogledaji ovo Celebrity Video Adriane Ćaleta-Car izgleda kao kadar iz holivudskog filma, pogledajte scenu koja je privukla pozornost!