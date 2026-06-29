Jakov Jozinović nastavlja turneju iz snova, evo gdje slijedi novi spektakl!

Nakon rasprodanih koncerata u Areni Zagreb, Jakov Jozinović nastavlja turneju "Ja za čuda letim" velikim koncertom u Areni Varaždin 26. prosinca, gdje će publici predstaviti pjesme s prvog albuma i svoje najveće hitove.

Nakon velikog uspjeha turneje “Ja za čuda letim”, koja ga vodi kroz najveće koncertne dvorane regije, Jakov Jozinović nastavlja osvajati publiku novim glazbenim spektaklima.

Samo deset dana nakon što je dva dana zaredom rasprodao zagrebačku Arenu i priredio večeri o kojima se još uvijek priča, Jakov i njegov bend kreću prema novom velikom susretu s publikom – u Areni Varaždin, 26 prosinca.

Dvorana koja je proteklih godina ugostila neka od najvećih imena regionalne glazbene scene sada će otvoriti svoja vrata i jednom od najtraženijih izvođača nove generacije. U vrlo kratkom vremenu Jakov je izgradio snažnu i iskrenu vezu s publikom, a upravo su emocija, autentičnost i vrhunska produkcija postali njegov zaštitni znak.

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Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Na pozornici će mu se pridružiti i njegov bend, glazbenici koji su od samog početka važan dio cijele priče i koji svojim energičnim nastupom i besprijekornim muziciranjem svaki koncert pretvaraju u jedinstveno iskustvo.

Dodatni vjetar u leđa ovoj turneji donio je i njegov nedavno objavljeni prvi studijski album “Ja za čuda letim”. O tome koliko su nove pjesme već pronašle put do publike govore milijunski pregledi i preslušavanja na streaming platformama, čime je Jakov potvrdio da njegove pjesme dopiru do svih generacija.

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Matija Cvek i Jakov Jozinović - 3 Foto: Mario Poje/bravo! PR

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Svi koji dosad nisu imali priliku uživo čuti pjesme s albuma “Ja za čuda letim” upravo će u Areni Varaždin imati priliku doživjeti ih u punom koncertnom izdanju. Uz već dobro poznate hitove “Ja volim” i “Polje ruža”, publika će uživo čuti i nove pjesme “Meri”, “Raj”, “Stol za dvoje”, “Nećeš spavati”, “4 laste”, “Voljela bi to”, “Na mjestu mom” te naslovnu pjesmu albuma “Ja za čuda letim”, ali i brojne pjesme koje su obilježile njegove dosadašnje nastupe i osvojile publiku diljem regije.

“Dragi moj Varaždin, s vama je sve počelo, vidimo se u Areni.”; – napisao je Jakov na svojim društvenim mrežama, prisjećajući se nekih od svojih prvih koncerata.

Jakov Jozinović - 10 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Jakov Jozinović - 7 Foto: Mario Poje/bravo! PR

S obzirom na to koliko se brzo rasprodaju ulaznice za Jakovljeve koncerte, preporuka je na vrijeme osigurati svoje mjesto i postati dio još jedne glazbene večeri za pamćenje. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim.

Turneja “Ja za čuda letim” nastavlja se tijekom cijelog ljeta nizom koncerata diljem Hrvatske i regije:

04.07. Primošten, Vidikovac Gospe od Loreta

18.07. i 19.07. Koper, Ukmarjev Trg

25.07. Mostar, stadion Kantarevac,

26.07. Budva, Top Hill

31.07. Opatija, Ljetna pozornica,

03.08. Ohrid, Antički teatar

05.08. Krk, Club Diamond,

07.08. Trogir, Kula Kamerlengo

14.08. Banja Luka, Tvrđava Kastel

22.08. Bol, Club 585

Na koncertu u Zagrebu je bila i prosidba, o čemu više čitajte OVDJE.

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