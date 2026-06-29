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tata kao tata

"Podigni tu veštu, sve će ti ispasti!" Zabrinuti otac Jelene Rozge ukrao show iza pozornice

Piše E. G., Danas @ 11:42 Celebrity komentari
Jelena Rozga - 1 Jelena Rozga - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Jelena Rozga na Melodijama Jadrana zablistala je u upečatljivoj žutozelenoj haljini, predstavila novu pjesmu "Ljubi me", a večer joj je dodatno uljepšala rijetka podrška roditelja i sestre te simpatičan trenutak s ocem iza pozornice.

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