"Podigni tu veštu, sve će ti ispasti!" Zabrinuti otac Jelene Rozge ukrao show iza pozornice

Jelena Rozga na Melodijama Jadrana zablistala je u upečatljivoj žutozelenoj haljini, predstavila novu pjesmu "Ljubi me", a večer joj je dodatno uljepšala rijetka podrška roditelja i sestre te simpatičan trenutak s ocem iza pozornice.

Jelena Rozga priredila je još jednu večer za pamćenje na Melodijama Jadrana, gdje je pred publikom predstavila pjesmu "Ljubi me" nastupivši u elegantnoj, pripijenoj haljini u upečatljivoj žutozelenoj nijansi koja je dodatno naglasila njezinu vitku figuru i prepoznatljivu eleganciju.

Ipak, najemotivniji dio večeri dogodio se nakon njezina nastupa, kada su je u backstageu čekali najbliži – majka Marija, otac Ante i sestra Julija, koji su iskoristili priliku za brojne čestitke.

Galerija 6 6 6 6 6

Jelena Rozga - 6 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Jelena Rozga - 4 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Roditelje Jelene Rozge javnost nema priliku često vidjeti, pa je njihov dolazak na Melodije Jadrana privukao dodatnu pozornost. Poznato je da se godinama uspješno drže podalje od reflektora, no kada je riječ o važnim trenucima u Jeleninoj karijeri, nerijetko joj pružaju podršku iz prvih redova.

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić nakon navijanja za Vatrene otkrila zašto je ostala u Kanadi, razlog će mnoge dirnuti

Posebno nježan trenutak bio je zagrljaj Jelene i njezina oca, koji je iznjedrio i jedan smiješan trenutak.

Jelena Rozga - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Jelena Rozga - 2 Foto: Duje Klaric / CROPIX

''Podigni tu veštu, sve će ti ispasti!'', upozorio je kćer gospodin Ante, na što se Jelena samo nasmijala i odgovorila: ''Ma neće, nema straha...'' piše Slobodna Dalmacija.

Jelena je tako još jednom pokazala koliko joj podrška obitelji znači u najvažnijim trenucima karijere, a nastup na Melodijama Jadrana, nova pjesma "Ljubi me" i spontani obiteljski trenutak iza pozornice zaokružili su večer koja će joj, sudeći po osmijehu, dugo ostati u lijepom sjećanju.

Na ovogodišnjim Melodijama Jadrana imala je i zasebnu večer za koncert prepun hitova, o čemu više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže? Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva

Pogledaji ovo Celebrity Mostarska influencerica privukla pažnju hit-haljinom u bojama Hrvatske i BiH: ''Jedna haljina, dvije nacije''

Pogledaji ovo Celebrity Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.