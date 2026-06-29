Mostarska influencerica privukla pažnju hit-haljinom u bojama Hrvatske i BiH: ''Jedna haljina, dvije nacije''

Mostarska influencerica Marijana Jurić privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je pokazala haljinu inspiriranu zastavama Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Mostarska influencerica Marijana Jurić ponovno je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, ovoga puta modnim izdanjem kojim je odlučila iskazati podršku nogometnim reprezentacijama Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Marijana Jurić - 2 Foto: Instagram

Na Instagramu je podijelila fotografije u haljini inspiriranoj bojama i motivima zastava dviju država, a uz objavu je napisala: ''Jedna haljina, dvije nacije, ista strast prema nogometu.''

Marijana Jurić - 9 Foto: Instagram

Marijana Jurić - 6 Foto: Instagram

Više fotografija pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Saša Kopljar nije propustio spektakl u Philadelphiji: Sa suprugom je bio među tisućama hrvatskih navijača

Njezina objava ubrzo je privukla velik broj korisnika koji su u komentarima pohvalili ideju i izgled. Mnogi su istaknuli da je riječ o zanimljivom spoju mode i sportskog navijanja.

Marijana Jurić - 8 Foto: Instagram

Inače, Marijana Jurić poznata je kao influencerica koja na svojim društvenim mrežama redovito objavljuje sadržaj vezan za modu, ljepotu i lifestyle. Tijekom godina okupila je desetke tisuća pratitelja, a nerijetko dijeli i sadržaj povezan sa sportskim događajima.

Galerija 8 8 8 8 8

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

Zbog svog prepoznatljivog izgleda i stila ranije je u medijima dobila nadimak ''mostarska Kardashian'', a svojim objavama često privlači pažnju regionalne publike. Ovoga puta upravo je spoj nogometa i mode bio dovoljan da njezina objava postane tema brojnih komentara na društvenim mrežama.

Marijana Jurić - 3 Foto: Instagram

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Seksi prorez na neočekivanom mjestu dodatno je naglasio savršenu figuru Jelene Rozge

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja!

