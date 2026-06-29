Saša Kopljar nije propustio spektakl u Philadelphiji: Sa suprugom je bio među tisućama hrvatskih navijača

Nogometna euforija zahvatila je i našeg voditelja Sašu Kopljara, koji je, u društvu supruge, s tribina uživo pratio utakmicu i navijao za Hrvatsku.

Među tisućama hrvatskih navijača na stadionu u Philadelphiji našli su se i naš voditelj Saša Kopljar te njegova supruga Renata, koji nisu propustili priliku uživo podržati Hrvatsku. Odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, odlično su se uklopili u sjajnu atmosferu koja je vladala na tribinama.

Objavu pogledajte OVDJE.

Dok je Saša odabrao klasični hrvatski dres, supruga Renata pažnju je privukla efektnom bijelo-crvenom modnom kombinacijom i navijačkim detaljima. Zajedničkom fotografijom zabilježili su trenutak uoči utakmice, okruženi morem hrvatskih navijača koji su stvorili pravi domaći ugođaj na stadionu.

Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Instagram

Saša Kopljar sa suprugom Renatom Foto: Instagram

Osmijesi, navijački rekviziti i dobra atmosfera bili su najbolja pozivnica za nogometni spektakl, a ovaj bračni par pokazao je da su veliki ljubitelji sporta i da važne utakmice vole pratiti uživo, rame uz rame s ostalim navijačima.

Pogledaji ovo Celebrity Duje Ćaleta-Car u zagrljaju djece: Objava koja govori više od riječi

Saša Kopljar i supruga Renata - 2 Foto: Instagram

Osim utakmica Vatrenih, pokazali su nam i ostatak svog putovanja. Kako izgleda njihov odmor u New Yorku, pogledajte OVDJE.

Saša Kopljar i supruga Renata - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Saša Kopljar i supruga Renata - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Thompson pokazao kako napreduju pripreme za veliki koncert, objavio nove prizore iz Zaprešića

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Bila je najveća holivudska diva, a nakon smrti isplivale su šokantne optužbe njezine kćeri

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže? Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva

