Saša Kopljar nije propustio spektakl u Philadelphiji: Sa suprugom je bio među tisućama hrvatskih navijača

Nogometna euforija zahvatila je i našeg voditelja Sašu Kopljara, koji je, u društvu supruge, s tribina uživo pratio utakmicu i navijao za Hrvatsku.
Među tisućama hrvatskih navijača na stadionu u Philadelphiji našli su se i naš voditelj Saša Kopljar te njegova supruga Renata, koji nisu propustili priliku uživo podržati Hrvatsku. Odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, odlično su se uklopili u sjajnu atmosferu koja je vladala na tribinama.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" mlada i zgodna Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede
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Dok je Saša odabrao klasični hrvatski dres, supruga Renata pažnju je privukla efektnom bijelo-crvenom modnom kombinacijom i navijačkim detaljima. Zajedničkom fotografijom zabilježili su trenutak uoči utakmice, okruženi morem hrvatskih navijača koji su stvorili pravi domaći ugođaj na stadionu.
Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Instagram
Saša Kopljar sa suprugom Renatom Foto: Instagram
Osmijesi, navijački rekviziti i dobra atmosfera bili su najbolja pozivnica za nogometni spektakl, a ovaj bračni par pokazao je da su veliki ljubitelji sporta i da važne utakmice vole pratiti uživo, rame uz rame s ostalim navijačima.
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Saša Kopljar i supruga Renata - 2 Foto: Instagram
Osim utakmica Vatrenih, pokazali su nam i ostatak svog putovanja. Kako izgleda njihov odmor u New Yorku, pogledajte OVDJE.
Saša Kopljar i supruga Renata - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Saša Kopljar i supruga Renata - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
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