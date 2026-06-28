Thompson pokazao kako napreduju pripreme za veliki koncert, objavio nove prizore iz Zaprešića

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona sve je bliže, a pjevač je objavom na društvenim mrežama zavirio iza kulisa priprema u Zaprešiću.

Marko Perković Thompson odbrojava posljednje dane do koncerta u Zaprešiću, a s pratiteljima je podijelio fotografije koje otkrivaju kako izgledaju pripreme za jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta.

Objavio nove fotografije s lokacije na kojoj će 4. srpnja nastupiti pred publikom u Zaprešiću. Na snimkama se može vidjeti da su radovi u punom jeku te da se pozornica i cijeli prostor intenzivno uređuju za veliki glazbeni događaj.

Thompson - 2 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

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Koncert je već izazvao velik interes publike, a nakon što su prve ulaznice planule, organizatori su odlučili pustiti u prodaju dodatni kontingent kako bi priliku za dolazak dobili i oni koji ih nisu uspjeli kupiti u prvom krugu.

Thompson - 5 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Iz Thompsonova tima zahvalili su publici na velikoj podršci te poručili da s nestrpljenjem očekuju zajedničko druženje u Zaprešiću. Istaknuli su kako vjeruju da će koncert biti jedan od glazbenih vrhunaca ljeta, uz poruku kojom su pozvali sve posjetitelje da tijekom događaja paze jedni na druge.

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