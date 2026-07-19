Slavlje kod bivšeg supruga osramoćene influencerice, veliku vijest skrivao je danima

Reper Feder, koji je izvan Italije poznatiji kao bivši suprug influencerice Chiare Ferragni, i njegova 13 godina mlađa djevojka Giulia Honegger dobili su prvo zajedničko dijete.

Talijanski reper Fedez ima veliki razlog za slavlje. Glazbenik, koji je izvan Italije poznatiji kao bivši suprug osramoćene influencerice Chiare Ferragni, dobio je treće dijete, a njegova partnerica Giulia Honegger rodila je njihovo prvo zajedničko dijete, dječaka kojem su dali ime Edoardo Lupo.

Par je sretnu vijest nekoliko dana držao podalje od očiju javnosti, a potom ju je Fedez potvrdio emotivnom objavom na Instagramu.

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Fedez i Giulia Honegger - 1 Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama podijelio je niz fotografija iz bolničke sobe na kojima pozira s Giulijom i tek rođenim sinom. Uz dirljive prizore napisao je kratku, ali znakovitu poruku: "Toliko velika sreća", koju je popratio emotikonom bijelog srca.

Ljubavna priča Fedeza i Giulije započela je tijekom ljeta prošle godine, a vezu su potvrdili poljupcem na Sardiniji. Giulia, koja je osnivačica modnog brenda Ayme, od samog je početka nastojala sačuvati privatnost pa su i trudnoću gotovo u potpunosti skrivali od javnosti. Tek u ožujku pojavile su se prve informacije da očekuju prinovu, a Fedez je to diskretno potvrdio objavom videa na kojem njihov psić nježno leži na Giulijinu trudničkom trbuhu.

Fedez i Giulia Honegger - 1 Foto: Instagram

Prije dolaska bebe par je posljednje tjedne proveo na odmoru na Sardiniji, daleko od gradske vreve. Ondje su uživali u zajedničkim trenucima i pripremali se za novo životno poglavlje.

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Za 24-godišnju Giuliju je ovo prvo dijete, dok je 37-godišnjem Fedezu treće. Iz braka s Ferragni već ima sina Leonea i kćer Vittoriju. Njihov brak godinama je bio jedan od najpraćenijih u Italiji, a zajedno su izgradili pravi medijski imperij, dijeleći s milijunima pratitelja brojne trenutke iz privatnog života.

Fedez i Giulia Honegger - 3 Foto: Instagram

Fedez i Giulia Honegger - 4 Foto: Instagram

Ipak, početkom 2024. godine njihov je odnos došao kraju nakon višemjesečnih nagađanja o bračnoj krizi, postpomognutoj i skandalom oko prijevare s humanitarnom akcijom, a razvod je izazvao veliko zanimanje talijanske i svjetske javnosti.

Fedez i Giulia Honegger - 2 Foto: Profimedia

Chiara Ferragni i Fedez (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Chiara Ferragni i Fedez (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Nakon razvoda Fedez je ljubovao s nekoliko ljepotica, no na koncu je pronašao sreću uz 13 godina mlađu Honegger.

S druge strane Ferragni je sada u vezi s jednim kolumbijskim poduzetnikom, a više o tome pročitajte OVDJE.

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