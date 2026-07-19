Policija se oglasila: Zašto je priveden kontroverzni srpski pjevač glazbenik koji puni klubove i u Hrvatskoj?

Crnogorska policija objavila je da je Desingerica priveden i kažnjen zbog boravka bez osobnih dokumenata, dok je tijekom kontrole noćnog kluba u kojem je nastupao otkriveno 11 maloljetnika koji su konzumirali alkohol te niz drugih nepravilnosti.
Srpski glazbenik Dragomir Despić Desingerica priveden je tijekom policijske kontrole u noćnom klubu u Sutomoru, o čemu više možete pročitati OVDJE.3 vijesti o kojima se priča ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? svi ju znate! Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati lako se prenosi Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."
Nakon događaja oglasila se i Uprava policije Crne Gore službenim priopćenjem u kojem je objasnila zbog čega je sankcioniran, ali i što su inspektori otkrili tijekom nadzora objekta.
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Desingerica - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Desingerica - 4 Foto: Desingerica/Instagram
Kako navode iz policije, službenici Odjela sigurnosti Bar, u suradnji s inspektorima za strance, tijekom noći 18. srpnja proveli su kontrolu u noćnom klubu u kojem je Desingerica nastupao. Zajedno s njim u policiju su radi utvrđivanja identiteta privedena još dvojica državljana Srbije.
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"Nakon utvrđivanja identiteta, inspektori za strance sankcionirali su Dragomira Despića Desingericu (33), kao i M. J. (24) i S. Lj. (33), novčanim kaznama od po 200 eura zbog boravka i kretanja na području Crne Gore bez osobnih dokumenata, sukladno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima", stoji u priopćenju.
Desingerica - 5 Foto: Desingerica/Instagram
Desingerica - 2 Foto: Desingerica/Instagram
No, policijska kontrola otkrila je i niz drugih nepravilnosti u radu noćnog kluba.
"U konzumaciji alkohola u ovom noćnom klubu zatečeno je 11 maloljetnih osoba, dok je jedna osoba radila bez potrebne dozvole. Protiv pravne osobe i odgovorne osobe bit će pokrenut prekršajni postupak zbog omogućavanja konzumacije alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina", navodi policija.
Desingerica i Nevena Despić - 5 Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
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Nadležne inspekcijske službe na lokalnoj i državnoj razini tijekom nadzora utvrdile su veći broj nepravilnosti u radu ugostiteljskog objekta, zbog čega su pravnoj osobi i odgovornim fizičkim osobama izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.
Na kraju priopćenja crnogorska policija osvrnula se i na Desingeričino ponašanje tijekom nastupa te uputila javni poziv roditeljima.
Desingerica Foto: Screenshot
"S obzirom na navedene okolnosti, ali i ponašanje glazbenika Dragomira Despića Desingerice tijekom nastupa, pozivamo roditelje i udruge roditelja da prijave policiji ako imaju saznanja da se Despić neprimjereno ponašao prema njihovoj maloljetnoj djeci tijekom nastupa u klubovima ili drugim ugostiteljskim objektima", poručili su iz Uprave policije Crne Gore.
Desingerica se posljednjih godina često nalazi u središtu kontroverzi zbog svojih nastupa, tijekom kojih publiku, među ostalim, udara tenisicom po glavi, polijeva pićem i izvodi druge provokativne performanse koji su izazvali brojne kritike u regiji.
Iz tog razloga, jedna stranica posvećena prirodnim ljepotama Crne Gore pokrenula je peticiju da se zabrane Desingerici nastupi u toj zemlji, što se već dogodilo u Ljubuškom.
Što je napravio nedavno u Vodicama, pogledajte OVDJE.
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