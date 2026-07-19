Policija se oglasila: Zašto je priveden kontroverzni srpski pjevač glazbenik koji puni klubove i u Hrvatskoj?

Crnogorska policija objavila je da je Desingerica priveden i kažnjen zbog boravka bez osobnih dokumenata, dok je tijekom kontrole noćnog kluba u kojem je nastupao otkriveno 11 maloljetnika koji su konzumirali alkohol te niz drugih nepravilnosti.

Srpski glazbenik Dragomir Despić Desingerica priveden je tijekom policijske kontrole u noćnom klubu u Sutomoru, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Nakon događaja oglasila se i Uprava policije Crne Gore službenim priopćenjem u kojem je objasnila zbog čega je sankcioniran, ali i što su inspektori otkrili tijekom nadzora objekta.

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Desingerica - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Desingerica - 4 Foto: Desingerica/Instagram

Kako navode iz policije, službenici Odjela sigurnosti Bar, u suradnji s inspektorima za strance, tijekom noći 18. srpnja proveli su kontrolu u noćnom klubu u kojem je Desingerica nastupao. Zajedno s njim u policiju su radi utvrđivanja identiteta privedena još dvojica državljana Srbije.

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"Nakon utvrđivanja identiteta, inspektori za strance sankcionirali su Dragomira Despića Desingericu (33), kao i M. J. (24) i S. Lj. (33), novčanim kaznama od po 200 eura zbog boravka i kretanja na području Crne Gore bez osobnih dokumenata, sukladno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima", stoji u priopćenju.

Desingerica - 5 Foto: Desingerica/Instagram

Desingerica - 2 Foto: Desingerica/Instagram

No, policijska kontrola otkrila je i niz drugih nepravilnosti u radu noćnog kluba.

"U konzumaciji alkohola u ovom noćnom klubu zatečeno je 11 maloljetnih osoba, dok je jedna osoba radila bez potrebne dozvole. Protiv pravne osobe i odgovorne osobe bit će pokrenut prekršajni postupak zbog omogućavanja konzumacije alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina", navodi policija.

Desingerica i Nevena Despić - 5 Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

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Nadležne inspekcijske službe na lokalnoj i državnoj razini tijekom nadzora utvrdile su veći broj nepravilnosti u radu ugostiteljskog objekta, zbog čega su pravnoj osobi i odgovornim fizičkim osobama izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Na kraju priopćenja crnogorska policija osvrnula se i na Desingeričino ponašanje tijekom nastupa te uputila javni poziv roditeljima.

Desingerica Foto: Screenshot

"S obzirom na navedene okolnosti, ali i ponašanje glazbenika Dragomira Despića Desingerice tijekom nastupa, pozivamo roditelje i udruge roditelja da prijave policiji ako imaju saznanja da se Despić neprimjereno ponašao prema njihovoj maloljetnoj djeci tijekom nastupa u klubovima ili drugim ugostiteljskim objektima", poručili su iz Uprave policije Crne Gore.

Desingerica se posljednjih godina često nalazi u središtu kontroverzi zbog svojih nastupa, tijekom kojih publiku, među ostalim, udara tenisicom po glavi, polijeva pićem i izvodi druge provokativne performanse koji su izazvali brojne kritike u regiji.

Iz tog razloga, jedna stranica posvećena prirodnim ljepotama Crne Gore pokrenula je peticiju da se zabrane Desingerici nastupi u toj zemlji, što se već dogodilo u Ljubuškom.

Što je napravio nedavno u Vodicama, pogledajte OVDJE.

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